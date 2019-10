Eugenio Derbez regaña a Aislinn Derbez por desnudo en serie

Eugenio Derbez decidió usar las redes sociales para demostrar su enojo y preocupación por el desnudo que realizó su hija mayor Aislinn Derbez en La Casa de las Flores, donde se ha convertido en todo un icono por su interpretación como Elena de la Mora.

Fue por medio de las historias de Instagram donde el comediante le mandó un contundente mensaje a su hija quien cada vez más está logrando tremendo éxito en la pantalla chica, donde se le ha visto realizar muy buenos personajes.

¿Por qué te encueras en La Casa de las Flores?, le dijo Eugenio a la actriz y ella entre risas le responde es arte por lo que el famoso comienza a reirse de la respuesta de su hija a quien no le importan las malas opiniones, pues la joven siempre ha hecho lo quiere con su carrera.

Mientras tanto los fans de ambos actores decidieron comentar al respecto pues les pareció divertido la reacción del también productor quien también ha logrado despuntar en Hollywood desde hace algunos años.

"Que carita Eugenio parece que te las pusiste el día anterior y amanecisteis de goma", "Me encantan ustedes y sus cómicas grabaciones saludos a toda la familia Derbez", "Se levantó primero el cabello que él", le escribieron a los actores.

Cabe mencionar que los actores siguen realizando nuevos proyectos para sus fans el más reciente es la serie en la que participa toda la familia titulado De Viaje con los Derbez, donde veremos más a fondo la interacción que tienen todos los miembros de la popular dinastía.

Aunque no todo fue miel sobre hojuelas para la actriz, pues dijo que en las grabaciones no estuvo para nada feliz ya que su hija Kailani no durmió por las noches debido a que deseaba jugar y las cámaras en algún momento la llegaron a incomodar.