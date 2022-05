Eugenio Derbez revela que Televisa lo vetó por la polémica con el Tren Maya

Eugenio Derbez de 60 años de edad, tuvo una charla con el periodista Javier Poza de 49, donde hablaron de diversos temas en relación con la carrera del mexicano en Hollywood, pero no pudo evitar preguntarle que había de verdad sobre su veto en Televisa, causando mucha polémica su respuesta.

Y es que Eugenio Derbez dijo de principio que ni siquiera él sabía por qué Televisa se molestó con él, pues asegura que Televisa Univisión está en muy buenos términos con él, pero es en México donde las cosas no marchan bien, pero no tiene la menor duda que todo se debe su postura ante el Tren Maya.

Como muchos ya lo saben, Eugenio Derbez está en contra de dicho proyecto, pues no quiere que la flora y la fauna de dicho lugar sea destruida por el hombre, es por eso que él le dice no al proyecto, por lo que asegura que Televisa está molesto con el actor mexicano por esa razón, además ha dejado en claro que está feliz de trabajar en otras plataformas.

"En México no me han dado la razón exacta, pero quiero suponer que es por el Tren Maya. Cual es la razón de que regreso de los oscares me entrevista todo mundo tengo entrevistas pautadas y de repente toda la gente de Televisa desde abajo me conoce todo Televisa y de repente me dicen 'oye hay un memo donde tenemos prohibido entrevistarte hablar de ti, estás vetado", dijo Eugenio Derbez.

Como era de esperarse, las redes sociales de inmediato reaccionaron a las declaraciones del histrión mexicano donde le han dicho de todo, pues muchos sí lo apoyan, pero otros están en contra de él, pues lo tachan de hipócrita por otras acciones cometidas en el pasado.

Te puede interesar:

"A este punto Televisa necesita de Eugenio, que Derbez de la Televisora de San Angel. El ya estuvo en una película internacional que ganó un oscar. Además, que no sería el primer artista que vetan de ahí por ser incómodo para el gobierno (de la cual actualmente es la compañía de medios que recibe más dinero por publicidad oficial)", "Tu eres grande y talentoso, no necesitas de televisa y cada día que triunfes más caerán solitos ha tus pies por entrevistas", escriben las redes.