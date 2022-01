Eugenio Derbez revela que Victoria Ruffo se niega a "decir la verdad" de su boda falsa

México.- Este domingo se estrenó la segunda parte de la entrevista de Eugenio Derbez con Yordi Rosado, en donde el comediante ha abierto su corazón para revelarlo todo con respecto a su vida, tanto privada como pública, en esta ocasión Victoria Ruffo volvió a ser tema de conversación, pues se habló sobre su boda falsa y la petición que se le hizo para contar la verdad detrás de ese evento tan recordado dentro del mundo del espectáculo.

Durante la entrevista, Derbez externó que hasta la fecha le duele mucho que la gente, cada vez que se habla sobre una boda, le recuerdan su "boda falsa", así que decidió esclarecer la situación y busca que la misma Victoria es quien no quiere hablar con la verdad.

El comediante mexicano, con un semblante serio, decidió abrirse sobre el tema y confesó que Ruffo se ha negado hasta la fecha hablar con la verdad sobre aquella boda falsa que se volvió tan mediática en su momento y que sigue siendo un recuerdo de la trayectoria de ambos.

Incluso, recordó que cuando estaba por casarse con Alessandra Rosaldo, su hijo José Eduardo le comentó sobre un regalo de bodas y lo que le pidió fue que hablara con su mamá para que esta dijera la verdad detrás de aquel momento que ha marcado su carrera artística, pero ella se negó.

Resulta que cuando la pareja decidió vivir junta el no estar casados fue un dilema, principalmente por los medios de comunicación, por lo que decidieron organizar una boda falsa y en muy poco tiempo. De acuerdo con Eugenio Derbez, fue Victoria quien le propuso casarse, pero no de forma legal.

"Vamos a decir que nos casamos y punto", habría dicho Victoria Ruffo al comediante para no tener que dar más explicaciones sobre el evento. Posteriormente comenzaron a juntar los recursos para su supuesta boda, llegaron a una joyería para comprar los anillos, aunque sin darle importancia, por lo menos de parte de ella, ya que él sacó su lado romántico para proponerle matrimonio y aparentar ante todos su compromiso.

Una vez organizaron el polémico evento, con un vestido prestado ajustado con cinta, anillos sin ningún significado, hamburguesas y pizzas para la comida, y Marcial Casale como el padre falso de la ceremonia, se "casaron" rodeados de actores y figuras del medio del espectáculo que sabían de qué trataba la fiesta.

Una grabadora anunció la marcha nupcial, comenzaron a armar la boda, el vestido fue encintado a Victoria Ruffo y la ceremonia se lleva a cabo, se casan y pasean por Reforma en un auto convertible. En cada una de las fiestas, la actriz de las telenovelas mexicanas contaba a detalle aquella experiencia, que a fin de cuentas había sido un plan de ambos para fingir haberse casado.

Pero al separarse todo cambió y el amor se acabó, uno de los abogados de Victoria le aconsejó demandar a Eugenio por daño moral y supuesto engaño, lo que lo dejó completamente impactado, fue así como comenzó una de las peleas más habladas dentro del mundo del espectáculo y que hasta el día de hoy sigue siendo tema de conversación.

Asimismo, Eugenio recordó que Victoria le quito la patria potestad de su hijo José Eduardo, otro de los temas que también fue muy polémico y recordado dentro del mundo del espectáculo, situación que es lo que más le ha dolido en la vida.

Desde los 7 a los 12 años no veía a su hijo, compartió Derbez, por lo que tuvo que llegar al extremo de robárselo de la escuela para poder verlo, ya que, a pesar de gastar gran parte de su dinero en abogados, ninguno pudo ayudarlo a recuperarlo. Como acto seguido, Eugenio confesó que no ha hablado con Victoria Ruffo desde aquellos problemas que atravesaron, sin embargo, no se consideran villanos ni mucho menos.

