Eugenio Derbez sorprende al compartir foto de Victoria Ruffo en Instagram

Bien lo dijo José Eduardo Derbez con respecto a una posible reconciliación entre sus padres Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, "yo creo que así de lejitos los dos, mucho mejor, son agua y aceite, yo siempre me he preguntado cómo se enamoraron si son agua y aceite, o sea no entiendo", comentó el joven actor hace unos días en una videollamada con Alejandra Espinoza.

Primero Eugenio Derbez compartió una broma sobre Omar Fayad en su feed de Instagram, en referencia al contagio de Coronavirus que tuvo el esposo de su ex Victoria Ruffo. Ahora el comediante ha sorprendido tras haber publicado por primera vez en sus redes sociales, una fotografía de la mamá de su hijo José Eduardo Derbez.

Eugenio Derbez publicó una imagen de hace más de 20 años, en la que se a su hijo José Eduardo disfrazado de "Armando Hoyos" mientras hacía un sketch junto a su mamá Victoria Ruffo. En la descripción del post el comediante escribió:

El pequeño Armando Hoyos sacándole un seno a la maestra.

Cabe señalar que esta publicación del comediante, surge luego de que Victoria Ruffo ("la queen de las telenovelas") compartiera el siguiente mensaje en su cuenta de Instagram, "el que calla no siempre otorga, a veces simplemente no tiene ganas de discutir con idiotas".

Estas palabras muchos las han interpretado como una contestación a su ex Eugenio Derbez, por la broma con respecto a su esposo Omar Fayad, quien se encuentra en cuarentena tras haber dado positivo a Coronavirus (COVID-19).

