Eugenio Derbez sostiene inspirador encuentro con el Dalái Lama

Estados Unidos.- Eugenio Derbez ha sorprendido a todos sus seguidores luego de conseguir una conversación de más de una hora con el líder espiritual del budismo tibetano, el Dalái lama. La insólita entrevista se transmitió en vivo el pasado 21 de septiembre desde la cuenta del actor, donde se tocaron temas bastante relevantes como el amor, la comedia y la pandemia por la que actualmente atraviesa el mundo.

Durante una hora y media, ambos lograron sostener una platica bastante relajante e inspiradora para todos los usuarios. Cabe mencionar que desde el inició de la transmisión la sonrisa de oreja a oreja del actor era bastante visible, pues su emoción era bastante difícil de contener, sin embargo, se mantuvo como un profesional en todo momento.

Por si fuera poco, el Dalái lama hizo una observación bastante peculiar antes de iniciar la entrevista, comentó que debido a la diferencia horaria él tenia la mente despejada y alerta y por lo tanto esto era una ventaja para él.

Una vez iniciada la sesión, Derbez lanzó una pregunta sencilla pero que probablemente generaba mucha curiosidad entre los usuarios. Se dirigió con respeto y le preguntó: "¿Cómo es un día en la vida del Dalai Lama?".

No es nada especial, siempre pienso que soy un monje budista, lo de Dalai Lama y otros apelativos es como otras personas me describen, pero yo me veo simplemente como como un monje budista", contestó el lidrer religioso.