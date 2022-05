Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo estarían a punto de separarse, asegura Mhoni Vidente

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo son consideradas una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo. Hace unos meses celebraron 16 años juntos. "Nuestras miradas se cruzaron y nuestras vidas cambiaron para siempre, nos enamoramos profundamente y no hubo manera de evitarlo", expresó la cantante mexicana en un amoroso mensaje que le dedicó al padre de su hija Aitana, a través de su cuenta en Instagram.

En varias ocasiones han surgido los rumores de una crisis de pareja entre Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez, los cuales se han encargado de desmentir. Recientemente, la pitonisa cubana Mhoni Vidente aseguró que el comediante y la integrante del dúo pop Sentidos Opuestos, estarían a punto de separarse a causa de un fuerte pleito.

"Le sale la carta del loco", manifestó Mhoni Vidente en su sección de predicciones en El Heraldo Televisión. Según la pitonisa, debido a los múltiples proyectos que tiene el también productor de cine y televisión, estaría descuidando su matrimonio con Alessandra.

"Yo lo visualizo que va a tener problemas con su esposa Alessandra Rosaldo, visualizo que han tenido últimamente problemas por cuestiones de que Eugenio está muy dedicado a lo suyo, está muy metido en Hollywood y creo que se está despegando mucho más de la esposa que de la familia".

Asimismo, dijo que por su carga de trabajo, ya no tenía mucha relación con sus hijos Aislinn, Vadhir y José Eduardo Derbez, fruto de las relaciones que tuvo con Gabriela Michel, Silvana Prince y Victoria Ruffo.

"Por eso los hijos ya se están desuniendo mucho, le sale divorcio, problemas fuertes con Alessandra por culpa de otra mujer, que es una rubia y salió con él en una película".

Por otra parte, en un encuentro que tuvo con varios medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, previo a su regreso a Los Ángeles, California, Estados Unidos, Eugenio Derbez habló sobre los polémicos tweets entre Emilio Azcárraga Jean, Presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa, y él.

En dichas publicaciones en Twitter, se habló sobre el supuesto veto del comediante de Televisa, así como los derechos de autor de "La Familia P. Luche".

"Es algo que yo cree (la serie), se lo di a la empresa con mucho cariño y no quiero hablar ahorita mucho del tema, ya saben que yo soy siempre muy abierto y hablo mucho, pero prefiero ahorita hacer una respuesta tranquila, serena, coherente y no acelerada que se vaya a sacar de contexto Yo no tengo ningún problema con Televisa, considero al señor Azcárraga mi amigo, así que no, en lo absoluto no va por ahí, y yo soy quien tengo registrados a los personajes".