Eugenio Derbez y el beso que manda a su madre Silvia Derbez al ganar CODA un Óscar

La película CODA fue una de las grandes ganadoras de la noche en los Óscar como Mejor Película y es que desde hace tiempo se venía rumorando que era merecedora a una estatuilla por su trama, la cual cautivó al público, pero quien más llamó la atención fue Eugenio Derbez al momento de pasar junto al elenco al escenario.

Y es que resulta que cuando Eugenio Derbez subió al escenario junto con sus compañeros de Coda se puede ver como levanta su mirada hacia el cielo con unos ojos llenos de emoción para después lanzar un beso hacia el cielo, por lo que las especulaciones nose si hicieron esperar en redes.

Para quienes no lo saben el actor mexicano es hijo de la actriz de la Época de Oro, Silvia Derbez quien siempre lo apoyó en su carrera desde muy niño, incluso hay videos de como la artista siempre estuvo a lado del joven soñador quien deseaba llegar a lo más grande del medio de la farándula y lo logró al haber ganado en los Óscar como Mejor Película.

"Donde sea que este, su madrecita ahora mismo está muy orgullosa de él y celebrándolo a más no poder", "Hasta yo me sorprendí cuando se me salió una lágrima me emocionó demasiado", "Que orgullo eres para México!!!! Que bonito que has logrado tus sueños y que sigas escalando cada día!!! Felicidades", escriben las redes por la acción de Eugenio Derbez.

Desafortunadamente, Silvia Derbez murió el 6 de abril de 2002, víctima de cáncer en los pulmones, y a pesar de la muerte de la artista, el actor no se dio por vencido, pues siguió escándalo para brillar al igual que su madre quien le dio las tablas para crecer en el medio.

Otra de las cosas por las que el histrión causa sensación es porque nunca se ha dado por vencido, pues el también productor lleva algunos años dándolo todo en Estados Unidos para formar parte del mercado norteamericano en cuanto a las películas y lejos de darse por vencido sigue adelante y con todo.

Hay que mencionar que el mundo de la farándula mexicana, también celebró el triunfo del esposo de Alessandra Rosaldo.

