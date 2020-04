Eugenio Derbez y su genial regaño al topless de Aislinn Derbez

Aislinn Derbez compartió una fotografía al desnudo que ha causado gran sensación en redes sociales; la acriz aseguró en su publicación: "mi papá siempre stalkea mis fotos y me va a regañar por andar semi encuerada en Instagram".

La primogénita del comediante Eugenio Derbez dio a conocer con esa sensual foto en topless, que estará lanzando su nuevo proyecto llamado "La magia del caos" el próximo 23 de abril, "es una multiplataforma liderada por mi nuevo Podcast donde hablaremos con especialistas sobre distintos temas como: salud mental, emocional, espiritual, física; crisis personales, de pareja, de crianza, maternidad y paternidad, medio ambiente, etc. dónde precisamente nos aventuraremos a comprender como es que sin caos no puede haber cambio y sin cambio no hay evolución. ¿Será que se puede transformar la incertidumbre, el caos y el dolor en esa magia que tanto anhelamos en nuestras vidas?", manifestó Aislinn Derbez.

Y tal como lo dijo al principio de su post que tiene más de 780 mil likes, su padre Eugenio Derbez reaccionó de la siguiente manera:

Por Dios, un poco de pudor, ¿De qué sirvió la educación que te dí?

Pero el comediante no fue el único; su esposo Mauricio Ochmann (con quien actualmente vive un proceso de separación), también reacionó al sexy topless de la madre de su hija Kailani: "ay Jesús bendito, tápate".

