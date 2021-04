Eugenio Derbez ya tiene listo su testamento; ¿A quién dejó su fortuna?

Eugenio Derbez dibujó una cara de asombro en sus hijos y esposa, al revelar que ya tiene escrito su testamento, y dar a conocer quiénes están incluidos en la herencia de sus bienes. (Suscríbete aquí a Disney Plus)

Siendo uno de los actores y comediantes más exitosos en todo el mundo, no es de extrañar que Eugenio Derbez busque la manera de dejar protegida económicamente a su familia una vez que ya no esté presente, y que su fortuna millonaria sea repartida por medio de un testamento escrito en vida.

El actor de ‘No se aceptan devoluciones’ reunió a toda su familia para finalmente darles a conocer que su testamento ya está armado y que ya tiene contemplados a los herederos de todos sus bienes materiales y económicos, y de las regalías de su trabajo.

La cara de asombro de cada uno de sus hijos no tiene precio, pues no se esperaban que su padre fuera a dejarlos fuera del testamento, y que no recibirán una sola parte de su fortuna.

“Nada más quería avisarles que ya armé mi testamento, y voy a dejar toda mi fortuna a mis Hijos Adoptiktoks”, dijo. “Ellos sí me quieren, hacen videos conmigo, y seguramente si los invito a un viaje, no se estarán quejando todo el tiempo de su papá".

Por supuesto, todo se trata de una broma por parte de Eugenio Derbez a sus hijos, Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana, y a su esposa Alessandra Rosaldo, esto en el marco del 1 de abril, conocido como el día de las bromas.

“De seguro lo dices porque hoy es April’s Fools day, papá”, reaccionó de inmediato José Eduardo Derbez al darse cuenta de la broma pesada que su padre intentó jugarles. “No me echen a perder todo”, respondió el comediante.

El video se trata de una publicidad en redes sociales para la segunda temporada de ‘De Viaje Con Los Derbez’, el reality show de la familia que aún no anuncia la fecha oficial de estreno, pero que llegará pronto a Amazon Prime.

“Oye, ¿es en serio? Nada más dime si es en serio”, dijo Aislinn Derbez, todavía un poco sorprendida por lo que acaba de escuchar.

Recordemos que hace unos meses, Eugenio Derbez dio la noticia al anunciar que estará “adoptando” a cinco usuarios de la plataforma Tik Tok, a quienes llamó 'Hijos Adoptiktoks', con quienes estará colaborando para videos dentro de la misma.

El anuncio creó un gran revuelo en todo el país, y cientos de miles de ‘tiktokers’ pedían a gritos unirse a la familia Derbez, y son ellos quienes supuestamente se quedarán con la fortuna que Eugenio heredará, según su testamento.

