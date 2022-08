"Euphoria" y "Spider-Man" se imponen en los premios MTV y Zendaya brilla

Los Angeles. La actriz estadounidense Zendaya dominó el domingo los premios MTV de cine y televisión con su drama adolescente "Euphoria" y la superproducción de superhéroes "Spider-Man: No Way Home", que fueron votados como mejor programa y mejor película respectivamente.

Los premios son votados en línea por el público y tienden a reconocer los éxitos comerciales y populares, que cuentan con un gran número de fans en las redes sociales.

Zendaya, exestrella infantil de Disney de 25 años con una enorme popularidad, ganó el premio a la mejor interpretación con "Euphoria", una serie de HBO que muestra una mirada a menudo sombría y dura sobre la vida moderna de los adolescentes.

La serie también ganó premios poco convencionales como la "mejor pelea".

Por su parte, "Spider-Man: Sin salida", la película más taquillera desde la pandemia, se coronó como mejor filme.

La cinta ha ganado casi 1.900 millones de dólares en todo el mundo, y es el tercer mayor éxito de la historia en los cines nacionales en Estados Unidos.

Tom Holland, novio de Zendaya en la pantalla y en la vida real, ganó el premio a la mejor interpretación en un filme, con su papel del hombre araña. Ninguno de los dos asistió en persona a la ceremonia en Santa Mónica, cerca de Los Ángeles.

Entre los galardonados figuran Daniel Radcliffe, que ganó el premio al mejor villano por la comedia de aventuras "La ciudad perdida", y Jack Black, homenajeado por la MTV por su carrera.