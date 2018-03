La actriz Eva Longoria teje el empoderamiento

Eva Longoria es una maestra de la multitarea. La actriz de 43 años está produciendo un nuevo piloto, continuando su trabajo con la iniciativa Time’s Up, lanzando una línea de ropa en HSN y preparándose para la llegada de su primer bebé con su esposo, José “Pepe” Bastón.

“Tengo dos bebés”, dice Eva Longoria con una carcajada. “Mi línea y el bebé de hecho en mi vientre”.

Para Eva Longoria, quien ha estado cosiendo y diseñando desde que tenía 7 años, todo se reduce a luchar por las mujeres.

La exestrella de “Desperate Housewives” ha estado abogando por la igualdad en Hollywood y más allá con la campaña Time’s Up, que recaudó 20 millones de dólares y ayudó a 1.500 mujeres en demandas de acoso. Pronunció un apasionado discurso en la reciente marcha de las mujeres en Los Ángeles y confrontó a E! por una disputa sobre igualdad salarial con la expresentadora Catt Sadler durante una entrevista con la cadena en los Globos de Oro.

“No es un momento, es un movimiento”, dijo sobre el empuje de la iniciativa tras la temporada de premios de Hollywood.

El hilo de empoderamiento femenino también se teje a través de la Eva Longoria Collection.

“De verdad que quise inspirarme en mujeres reales del mundo y usar mis viajes para, tú sabes, darle una personalidad no solo del ADN de Eva, sino de un ADN global de mujeres de todas partes que hacen de todo”, comentó.

Su línea de primavera incluye mangas con volantes, camisetas con gráficos, patrones florales y faldas plisadas que pueden usarse para el trabajo o combinarse con piezas más informales como tenis.

Durante una entrevista en Los Angeles, Eva Longoria mostró bragas estampadas de crepe, que llamó “enteritos”, así como pantalones de bota ancha y cómodas prendas de mezclilla stretch que prometió que no le sacan a una los temidos “michelines”.

Eva Longoria lució una de las populares chaquetas bomber de la colección en un estampado de flores, y bromeó diciendo que es lo único que le queda ahora con su embarazo.

“¡Estoy en los meses dorados de energía! Y del brillo, aunque ese es mi resaltador”, dijo.

Me siento de maravilla. Me siento bien, y me siento mejor cuando trabajo. La gente me dice, ‘¡Desacelera! ¡Desacelera!’ Y sencillamente no puedo, no está en mi ADN.