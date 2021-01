Eva Longoria anfitriona programa latino para celebrar la investidura de Joe Biden

Nueva York.- La actriz Eva Longoria, será la anfitriona de "Latino Inaugural 2021: Inheritance, Resilience & Promise", un programa oficial que celebra la investidura del presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, (Leer más: Tom Hanks conducirá la ceremonia de inauguración presidencial de Joe Biden).

"Latino Inaugural 2021: Inheritance, Resilience & Promise", se enfocará en las contribuciones de los hispanos a la sociedad y a la narrativa latinoamericana en Estados Unidos, destacando su historia y sus desafíos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Asimismo, el especial de una hora honrará a los trabajadores esenciales de la comunidad latina por su desempeño durante la pandemia de coronavirus, este programa podrá verse en los sitios https://latinoinaugural.org/ y https://bideninaugural.org/watch/.

"Latino Inaugural 2021: Inheritance, Resilience & Promise" se transmitirá el martes a partir de las 9:30 de la noche de Nueva York (0230 GMT) en las plataformas digitales y redes sociales de Univision y Telemundo, así como en el canal de Peacock The Choice.

El evento contará con la participación de Edward James Olmos, John Leguizamo, Lin-Manuel Miranda, Rita Moreno, Becky G, Ivy Queen, el expelotero de los Red Sox de Boston David Ortiz, Erik Rivera, Ana Navarro-Cárdenas y Nicholas Gonzalez.

Incluirá actuaciones musicales de Gaby Moreno con David Garza, Gilberto Santa Rosa y Mariachi Nuevo Santander, un número producido por Emilio Estefan con The Wailers, Skip Marley, Shaggy, Farruko y Cedella Marley y un homenaje a Puerto Rico de Lin-Manual Miranda y Luis Miranda, entre otros.

En la víspera, el cantante Alejandro Fernández y el grupo Maná, ambos de México, participaron en otro evento oficial previo a la ceremonia de investidura: "United We Serve: A Celebration of the National MLK Day of Service", en alusión al feriado nacional por el líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr., según lo publicado por Associated Press.

Leer más: Demi Lovato y Jon Bon Jovi, cerrarán con broche de oro el evento de juramento de Joe Biden y Kamala Harris

Evento de juramento de Joe Biden y Kamala Harris

El día del juramento del presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, esta a la vuelta de la esquina, y al paracer estar todo listo para el gran día, donde invitados de lujo de la talla de Demi Lovato, Jon Bon Jovi y Justin Timberlake serán los encargados de cerrar con broche de oro la noche.

La presentación de la inauguración estará a cargo de otra reconocida celebridad en los Estados Unidos, Tom Hanks, será el conductor del evento denominado “Celebrando Estados Unidos”, el cual será transmitido por las principales cadenas de televisión estadounidense y por redes sociales.

Otra de las grandes sorpresas es la participación de Lady Gaga, y Jennifer Lopez, quien hará una "actuación musical" en el evento denominado “Celebrando Estados Unidos”.

Mientras que Lady Gaga se encargará de interpretar el himno nacional, dicho evento será transmitido en las principales cadenas de televisión estadounidense y en redes sociales y tendrá una duración de 90 minutos, según informó en un comunicado el comité de inauguración.