Eva Longoria luce su impactante figura en playas de México

México. La actriz Eva Longoria luce su impactante cuerpo en playas de México. La famosa estuvo de vacaciones en playas de Cabo San Lucas, México y aprovechó para tomarse algunas imágenes, las cuales coloca en su cuenta personal de Instagram. Eva, de 45 años de edad, enseña su cuerpo espectacular.

De acuerdo a reporte en distintos portales de noticias, Eva Longoria, quien es originaria de Corpus Christi, Texas (1975), fue captada por paparazzis mientras se relajaba en una piscina del hotel junto con una amiga. La estrella de Hollywood lució un traje de baño completo en color rosa.

Longoria, quien ha actuado en la famosa serie de televisión Esposas Desesperadas, muestra su belleza natural y hasta se deja ver sin maquillaje sin ningún problema. En otra toma que coloca en su red social aparece con un traje de baño en color blanco con paneles descubiertos a la altura de las caderas.

De igual manera, Eva Longoria no deja de compartir en Instagram imágenes en las que sale con su hijo Santiago, quien la tiene loca de felicidad, al igual que a Pepe Baston, su esposo.

La estrella internacional gusta de compartir también videos en los que aparece haciendo ejercicio para fortalecer los glúteos y en ocasiones da tips de belleza a sus seguidoras, quienes están al pendiente de sus publicaciones. A Eva le gusta mucho hacer ejercicio, también practicar empujes de trineo y ejercicios de cuerda para activar sus glúteos, isquiotibiales, pantorrillas y núcleo.

Eva Jacqueline Longoria es el nombre completo de la actriz, quien nació en Corpus Christi, Nueces County, Texas, y tiene ascendencia mexicana y española, según información en Wikipedia.

Eva Longoria, una mujer exitosa

Eva Longoria logró sus primeros trabajos como actriz en la televisión en dramas como Beverly Hills, 90210 y General Hospital, en el año 2000, luego entra a formar parte de The Young and the Restless, donde intepretó a una mujer psicótica.

Y en 2004 la actriz se integra a Esposas Desesperadas para interpretar a Gabriela Solís, una exmodelo. Por este trabajo consigue un Globo de Oro, además la serie logró altos índices de audiencia en Estados Unidos y otros países donde se ha transmitido.

Eva Longoria es productora ejecutiva de La Cosecha, un documental de Shine Global Inc. que se centra en los 500 mil niños trabajadores agrícolas inmigrantes en los Estados Unidos y actualmente está ayudando a recaudar fondos para la película.

