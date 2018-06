Eva Longoria dedica bello mensaje a los niños migrantes

Hace unos días Eva Longoria dio a luz a su primogénito Santiago, fruto de su amor con Pepé Bastón. Eva decidió expresar su emoción con un emotivo mensaje que a su vez, dedicó a los niños migrantes en los Estados Unidos.

Dos días después del nacimiento de su primogénito, Eva Longoria expresó su agradecimiento a todos sus fanáticos a través de sus redes sociales.

“¡Hola mundo! Les presento a Santiago Enrique Bastón. Gracias a todos por sus buenos deseos para mi bebé”, fueron las primeras palabras de la estrella de televisión Eva Longoria.

A la luz del nacimiento de mi hijo, quiero centrar la atención en las familias que han sido separadas en la frontera. Al tener a mi hijo a mi lado, no me puedo imaginar que me lo quiten de los brazos.