Eva Longoria y su pose para enseñar el cuerpazo que tiene

La actriz estadounidense Eva Longoria, de 44 años de edad, quien se convirtió en madre de familia por primera vez en junio de 2018, muestra en Instagram a través de una pose especial que tiene un súper cuerpazo.

Eva Jacqueline Longoria, nombre completo de la actriz y empresaria, y quien se hizo famosa por participar en la serie de televisión "Esposas Desesperadas", entre 2004 y 2012, y quien se ha dedicado al modelaje, comparte una imagen en Instagram, y escribe:

Siempre quise ser modelo. ¿Qué tan alto me veo? (¡El ángulo de cámara bajo siempre hace el truco!)."

Eva Longoria posa con un vestido en color negro y el diseño del mismo le permite que su cuerpo luzca impactante, al igual que sus piernas. Muchos de sus seguidores le expresan lo bien que se mira.

Según información en su biografía, Eva Longoria originalmente quería ser modelo de pasarela y envió sus fotos a una agencia de modelos, pero fue rechazada debido a su baja estatura.

Longoria asistió a Marvin P. Baker Middle School y más tarde a Roy Miller High School, posteriormente recibió su título de Bachelor of Science en Kinesiología en Texas A&M University-Kingsville.

Durante este tiempo, ganó el título de Miss Corpus Christi en 1998. Después de terminar la universidad, un concurso de talentos la llevó a Los Ángeles, California. Poco después, fue descubierta y firmó un contrato con un agente teatral.

Entre sus primeros trabajos como actriz destacan su actuación en "Beverly Hills, 90210", "General Hospital" y "The Young and the Restless".