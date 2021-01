Eva Mange, la abuela de Thalía y Laura Zapata, se encuentra delicada de salud

México. La actriz mexicana Laura Zapata, nieta de doña Eva Mange, quien está a punto de cumplir 103 años de edad, pide a través de sus redes sociales que la gente haga oraciones para que pueda recuperarse pronto su abuela, ya que tiene problemas de salud.

Laura Zapata, quien ha participado como villana en telenovelas como Rosa Salvaje y La Gata, se encuentra triste porque su abuena tuvo una "disminución de salud", lo expresa así en sus redes sociales y por ese le solicita al público que ore por ella.

Y es a través de su cuenta de TikTok e Instagram que Zapata, hermana de la también actriz y cantante Thalía, comparte con sus seguidores que doña Eva Mange "ha sufrido una merma en su salud", pero que ya está siendo atendida.

También aclara que por el momento no da ni dará entrevistas a nadie, ya que se cuida para no contagiarse de coronavirus Covid-19, ylo hará en cuanto le sea posible. "Ella afortunadamente está bien. Les pido una oración por ella y por mí", recalca la guapa señora Zapata, quien es una primera actriz en México.

Laura Zapata ha estado a cargo de atender a su abuela Eva desde hace varios años y recibe ayuda económica por parte de Thalía para ello, lo ha dicho en varias entrevistas. Y fue el año pasado precisamente cuando la cantante de temas como Equivocada la felicitó a través de una videollamada con motivo de su cumpleaños, aunque en otras ocasiones lo ha hecho personalmente.

Y en una entrevista para Ventaneando, Laura Zapata recientemente compartió cómo ha pasado su abuela estos meses de la pandemia. Cuenta en ella que no la ha expuesto a lugares públicos y la tiene resguardada con todas las atenciones para que no se contagie.

Mi abuelita está muy contenta y muy feliz, y muy cuidada. Oxigena más que yo. Desayuna, come y cena perfecto. De repente se le van las cabras, se le olvidan las cosas y está enojada conmigo, y no me habla y no me contesta, pero bueno. Me manda decir con su enfermera ‘no quiero hablar con ella. Ya hablé con ella en la mañana’”.