Evaluna Montaner como nunca antes la habías visto en traje de baño

Evaluna Montaner de 22 años de edad, desató la locura en Instagram y no por anunciar un nuevo, sino por aparecer en traje de baño donde presumió su impresionante figura, con la cual se ganó todo tipo de comentarios en redes sociales, desde preguntarle que hace para mantener ese físico, hasta el lugar donde compró su outfit playero.

Aunque no es una sorpresa que Evaluna Montaner se deje ver en traje de baño, esta vez sí hizo más ruido que de costumbre debido a la pose en que apareció en la instantánea, logrando casi dos millones de likes, mientras que los comentarios alcanzaron los siete mil dejando en claro la tremenda popularidad que se carga.

"Bella creación, Dios te dio con abundancia belleza y en ti no escatimó, dando a la vida de los Montaner mucha alegría y felicidad, Camilo fue un afortunado a quien quiero felicitar por su fortuna en tenerte", "Quien fuera camilo, pa despertarme a tu lado, que hermosa que estas", "@camilo a mi no me gusta esto y creo que a ti tampoco", "Ya entiendo porque lo de Camilo", le escribieron a Eva Luna Montaner en la foto.