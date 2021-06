Evaluna Montaner sorprende a todos con su nuevo look de rockera

México.- La cantante Evaluna Montaner, de 23 años, dejó a todos sin habla tras dejar atrás su larga cabellera con mechones rubios para hacerse un drástico cambio de look que la hizo cambiar por completo su imagen y convertirse en toda una estrella de rock.

A través de su perfil en Instagram, la hija de Ricardo Montaner compartió un par de fotografías para mostrar el cambio de imagen que se hizo, mientras vestía sólo la parte de arriba de un traje de baño y una falda a cuadros estilo escocesa, atuendo que estilizó con algunos accesorios plateados.

"Me lo corté y me lo pinté", contó a sus fanáticos Evaluna al evidenciar que se ha cambiado de look, luciendo ahora una cabellera muy corta y en color negro, que dejó alborotada e hizo que todos cayeran enamorados a sus pies.

Esta es la primera vez en la que Evaluna Montaner se hace un cambio de imagen tan drástico; la primera ocasión en la que evidenció nuevo look fue hace algunos meses, cuando decidió decolorarse algunos mechones del cabello y teñirlos de color rubio, toda una tendencia en ese momento.

Como era de esperarse, los comentarios no se han hecho esperar para elogiar ese increíble cambio de look que se hizo Evaluna, pues todos han quedado fascinados con su estilo. Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Kany García y otros famosos, amigos, seguidores, colegas de trabajo y fanáticos se hicieron presentes en la sección de comentarios.

Un millón y 200 mil me gustas logró juntar la publicación de Evaluna Montaner con su nuevo look, sin embargo, no superó las fotografías en traje de baño que desataron la locura en Internet, pues han sido pocas las ocasiones en las que se deja ver así y que muestra sus tatuajes más íntimos.