Evaluna confiesa qué tradición de la familia Montaner le dejó traumas

México. Evaluna Montaner ha expresado en varias ocasiones que se siente orgullosa de sus raíces, en especial de su famoso padre Ricardo Montaner, pero hay una tradición familiar que conoce y la tiene traumada de por vida.

La cantante Evaluna Montaner, esposa del también cantante Camilo, revela en una conversación durante el podcast de Amazon Music En la sala, que odia una tradición que su papá Ricardo Montaner les impuso en casa, pero ella jamás impondrá en la suya.

Dicha tradición se lleva a cabo durante algún festejo de cumpleaños, de hecho muchas familias en el mundo la llevan a cabo; se trata de que al festejado se le embarra la cara con la torta (pastel) y a ella eso le disgusta bastante.

Foto de Instagram

Evaluna refiere que en su casa en un principio se hizo, pero dejaron de hacerlo sus padres por respeto más que nada a ella porque siempre se sentía incómoda y a veces lloraba, además le parece una situación "humillante".

“Era una tradición familiar que odiaba, pero lo dejaron de hacer por respeto a hacia mí. Espero que jamás vuelva a pasar. Espero que a mi hijo no le guste eso”, expresa Evaluna, quien espera junto con Camilo el nacimiento de su primer hijo para abril próximo.

“Eso de poner tu cara en el pastel cuando te cantan Happy Birthday, lo odio, no me gusta. Me asusta, es traumático, me hace sentir claustrofóbica, además no puedo respirar", añade la famosa.

Leer más: "Explosiones nucleares y muertes", Mhoni Vidente alerta sobre una tercera guerra mundial

Evaluna Montaner está casada con el cantautor colombiano Camilo y forman una de las parejas más mediáticas de la escena musical en América Latina, además tienen millones de seguidores en sus respectivas redes sociales.