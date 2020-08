Evaluna se hace radical cambio de look y todos creen que se ha rapado

México.- A tan solo unos días de haber cumplido 23 años, la cantante Evaluna Montaner decidió hacerse un radical cambio de imagen y sorprendió a todos sus seguidores, pues siguió la tendencia de dos colores de cabello al puro estilo de Dua Lipa para su nuevo álbum Future Nostalgia.

Todos sus fanáticos quedaron fascinados con este nuevo look en la cantante, pues las imágenes que compartió se llenaron de me gustas y diferentes reacciones, en mayor parte fueron halagos dirigidos a la cantante y comentarios en los que aseguran que la tomarán de inspiración para cambiar de imagen.

Sin embargo, una nueva fotografía compartida por Evaluna dejó a más de uno con la boca abierta, ya que parecía que se había realizado un segundo cambio de look en menos de una semana, claramente más radical que el primero, pues a simple vista parecía que la esposa del cantante Camilo había decidido raparse.

Dicha fotografía fue compartida a través de su cuenta de Instagram oficial, en esta se le puede ver posando muy seria, con un saco color negro y una playera blanca, pero lo que se roba la atención de la composición es el peinado que utilizó, mismo que daba la apariencia de que se había rapado a la altura de las sienes.

Las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales y de inmediato la imagen se viralizó, haciendo creer a miles de personas que la cantante sí se había rapado y no se trataba de una ilusión óptica. A simple vista parece que está rapada totalmente, pero si le pones atención te das cuenta que tiene cabello, solo que en un color muy claro que se pierde entre su color de piel.

Ante la fuerte ola de comentarios y críticas en las redes sociales, su padre, el cantante Ricardo Montaner, ha salido en su defensa, llenando a la joven de halagos y demostrándole que está muy orgulloso de ella. "Sea lo que sea que te hagas, vas a ser hermosa siempre", comentó el intérprete entre los comentarios de la fotografía.

Consciente de todo el revuelo que esta fotografía causó en las redes sociales, Evaluna se pronunció al respecto y a través de un video compartido en Instagram Stories aclaró las dudas de todos que surgieron después de la publicación.

Por alguna razón, la gente piensa que me rapé. Es rubio amigos, no me rapé. Pero si me rapo y ¿qué?", expresó la joven cantante aclarando todo sobre el tema.