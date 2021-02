Evan Rachel Wood denuncia a Marilyn Manson por abuso sexual: "antes de que arruine más vidas"

La actriz estadounidense Evan Rachel Wood compartió un comunicado en sus redes sociales, revelando haber sufrido abuso sexual de parte del cantante Brian Hugh Warner, mejor conocido como Marilyn Manson.

Fue en abril del 2019 cuando la protagonista de la serie de HBO "Westworld", dio a conocer frente al Senado de California de la Seguridad Pública para aprobar el Phoenix Act, en defensa de las víctimas de violencia doméstica, haber sido abusada sexualmente, torturada tanto física y psicológicamente por un hombre mayor cuando ella tenía 18 años. En ese momento no dio a conocer la identidad de su supuesto agresor. La mañana de este lunes sorprendió con su revelación:

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson, comenzó a acosarme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años.

Evan Rachel Wood y Marilyn Manson tuvieron una relación amorosa que se hizo pública en enero de 2007. En ese momento ella tenía 18 años de edad y el cantante de metal industrial, 38. Se conocieron en una fiesta en el Chateau Marmont Hotel en Los Ángeles, California (Estados Unidos). La actriz dijo en aquel entonces que se sintió atraída por el uso frecuente de Marilyn Manson del delineador negro. Llegó a describir su relación como "sana y amorosa".

Leer más: La youtuber Nath Campos hace público que el influencer Rix la abusó sexualmente

Tras dos años de relación se separaron en el 2009 por una fuerte crisis de pareja. Al poco tiempo ambos se involucraron con otras personas de forma pasajera. En enero de 2010 retomaron su relación amorosa, luego de que Brian Warner le pidiera matrimonio en medio de un concierto en París, Francia. Su compromiso solo duró unos meses, pues en agosto de ese mismo año se separaron definitivamente.

En el comunicado que compartió esta mañana Evan Rachel Wood, asegura que "me lavaron el cerebro y manipularon hasta la sumisión, ya no voy a vivir más con miedo a las represalias, injurias o extorsiones. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso (Marilyn Manson) y a las muchas industrias que habilitaron su comportamiento antes de que arruine más vidas. Todo mi apoyo a las muchas víctimas que ya no guardarán silencio".

Hasta el momento Brian Hugh Warne o sus representantes han comentado algo al respecto. En redes sociales la actriz de 33 años de edad y originaria de Raleigh, Carolina del Norte (Estados Unidos), ha recibido muchas muestras de apoyo tras dar a conocer el nombre de la personas que presuntamente abusó sexualmente de ella.

Así como Evan Rachel otras cuatro mujeres Ashley Walters, Sarah McNeilly, Ashley Lindsay Morgan y Gabriella, publicaron declaraciones similares sobre el cantante en sus redes sociales, asegurando haber vivido "experiencias desgarradoras que, según afirman, incluyeron agresión sexual, abuso psicológico y/o diversas formas de coerción, violencia e intimidación".

Este fue el testimonio que compartió Evan Rachel Wood en el Senado de California de la Seguridad Pública: "algunas veces me obligaba a participar en actos de terror, dolor, tortura y humillación, en donde filmaba y en donde me sentía lo suficientemente débil para dejar de hacerlo. Al inició, me trató como a una princesa. Era inteligente, pero una chica de 18 inteligente sigue siendo una chica de 18 años y creí que me había enamorado, fue hasta años después que me di cuenta de que todo lo que me dijo fueron mentiras y que me había manipulado.

Leer más: Adrián Varela, ex integrante de La Academia, habla del acoso sexual de parte de productor de TV Azteca

En una ocasión me arrinconó en una habitación y me pidió que me arrodillara, luego, me amarró las manos y los pies. Cuando me contenía, me golpeaba en partes sensibles de mi cuerpo con un dispositivo nombrado la varita violeta. Para él, era una forma de hacerle ver mi lealtad, el dolor era agudo, En esa ocasión, sentí que dejé mi cuerpo y que una parte de mí, murió ese día. Lo peor de todo es que de cierta forma, sentí que también era parte de mi culpa. La sociedad me decía: 'yo habría de irme cuando alguien me pega', pero esto era mucho más complicado y mucho mas aterrador que lo que yo podría estar preparada, no sabía ni cómo llamar la situación".