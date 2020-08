Evelio con V chica escribió una carta a Galilea Montijo en el hospital antes de morir

Galilea Montijo y Evelio con V chica fueron grandes amigos, la buena relación que tenían se veía reflejada en cada ocasión cuando ambos estaban frente y detrás de las cámaras. La conductora del programa Hoy dio a conocer en un segmento especial de Las Estrellas, que el comediante le escribió una carta antes de morir.

La también actriz Galilea Montijo recordó con mucho sentimientos encontrados aquella carta que Evelio con V chica le dejó. "Cuando muere uno de mis mejores amigos, que es Evelio con V chica, también fue un momento muy difícil para mí, estaba yo al aire y me acuerdo que su mamá llegó un día al programa, estabamos en comerciales y me dio una carta de Evelio, Evelio me la escribió cuando estaba en el hospital".

Galilea Montijo leyó en ese mismo momento la carta que su gran amigo Evelio con V chica le había escrito antes de morir. "Se me ocurrió leeerla justo cuando estabamos en comerciales, entré (al aire) y lo único que quería era salirme y meterme a llorar al camerino, pero no, dije: 'hasta que termine el programa, tengo que trabajar'". Cabe mencionar que la conductora de televisión no reveló lo que el fallecido comediante le escribió en la carta.

¿De qué murió Evelio con V chica? Evelio Arias Ramos, su nombre verdadero, conquistó el corazón del público al interpretar este simpático limpiaparabrisas. Se dio a conocer en el programa "Un nuevo día" conducido en ese entonces por Rebecca de Alba y César Costa, sin embargo, obtuvo gran fama con su personaje al participar en "Vida TV" al lado de Galilea Montijo y Héctor Sandarti.

Evelio con V chica tenía algunos especiales de comedia en Televisa, además de que es recordado por su participación como Delfino en el programa "María de todos los Ángeles", serie que grabó en el 2007. En octubre de 2008 fue hospitalizado en la Ciudad de México. Varios medios de comunicación publicaron varias versiones sobre su hospitalización: que había sufrido un accidente automovilístico, una severa gastritis, un problema gástrico, una inflamación cerebral (que le hacía tener alucinaciones) o cáncer de estómago.

Posteriormente el padre de Evelio con V chica desmintió las versiones: "ingresó porque tenía baja presión y sus pulsaciones estaban muy bajas, me lo llevé al hospital cuando estaba a punto del desmayo. Yo vivo en Veracruz pero vine a arreglar unos asuntos a la ciudad de México, así que afortunadamente estaba con él, de lo contrario, si Evelio hubiera estado solo, no sé qué habría pasado. Y es que de no haber sido atendido de inmediato, Evelio pudo haber muerto, pues la condición de su corazón estaba muy afectada".

Su corazón estaba latiendo muy lento, como que ya no quería seguir funcionando y tenía la presión en 40/38. Yo la vi muy cerca, pero ahora ahí está mi muchacho, tratando de salir adelante. Los médicos dicen que se trata de una insuficiencia de las glándulas suprarrenales, lo que provoca que ni el sodio ni el potasio sean asimilados por el cuerpo.

Aunque Evelio con V chica luchó por su vida, falleció el 4 de noviembre del 2008 a causa de un paro respiratorio, causado por una complicación en su presión. Su carrera profesional de casi treinta años pasó por todas las modalidades del espectáculo: fue comediante, imitador, actor, humorista y cantante, en telenovelas, hizo locución de radio, conducción televisiva, telenovelas, humorismo stand up, en centros nocturnos, cine, teatro y televisión. En los últimos años realizaba un espectáculo de comedia stand-up llamado "El Show de Evelio con V chica". Es muy recordada su frase: "México soy tuyo".

