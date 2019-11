Evelyn Flores: Es un sueño estar en ‘La Voz Kids’ 2019

Mazatlán.- La cantante sinaloense Evelyn Gissel Flores Fragoza se siente fascinada, llena de alegría, por ser parte del programa de Televisa, luego de que el domingo quedara en La Voz Kids 2019, en el equipo de Carlos Rivera. En entrevista con EL DEBATE agradece esta gran oportunidad que se le brinda.

“Para mí estar en La Voz Kids es como un sueño, el equipo en el que estoy es con Carlos Rivera, para mí es el mejor equipo, siento que estamos los mejores, así lo dijo él, y siento que el equipo de Carlos viene muy fuerte”, compartió.

Equipo Rivera

La niña mazatleca agradece los buenos comentarios que ha recibido de parte de Carlos Rivera.

“Me comenta que le gusta mucho mi actitud, que tengo una actitud de conducción, que tengo mucha chispa, que soy carismática”.

Externa que es un sueño poder estar en el reality de Televisa. Relata que convivir con Rivera ha sido muy gratificante, ya que lo considera un gran artista, resaltó su gran carisma y su sencillez.

“Miro que es una plataforma supergrande donde se puede conocer mucha gente, donde pueden descubrir tu talento, donde puedes llegar a ser alguien grande, no importa si ganas o no, lo importante es que te conozca la gente. Yo sí pensé que algún día puedo llegar al programa, y como llegué estoy muy emocionada”.

“Desde muy chiquita me ha gustado la música, mi mamá me ponía canciones y yo las cantaba, allí nació mi interés, uno de los temas que cantaba era Cucurrucucú paloma, desde allí empecé a ensayar, siempre miraba el programa de La Voz Kids y me emocionaba mucho”. Compartió que se siente muy alegre de haber quedado seleccionada, y mira esta participación como una gran oportunidad que le abrirá las puertas. Desea llegar a figurar en el medio del espectáculo, siente que este es el primer paso para ello.

“Me sentía con muchas ganas de estar en el programa, quiero ver cómo me miro en la televisión y mirar cómo lo hago y ver qué puedo mejorar”, resaltó.

Metas en la música

Contó que dentro de sus deseos están seguirse preparando, tomar clases de guitarra y de canto, su mamá la ha orientado. Confiesa que que gran parte de su preparación es de manera lírica.

Mazatlán, municipio que la vio nacer, le abrió las puertas al canto, ya que ha participado en varios programas locales de canto entre ellos Sueño de Campeones, volumen 2 y 4, que realiza la televisora Grupo Pacífico, donde ha quedado en los primeros lugares. También fue parte del concurso Escucha mi voz, en el cual se ganó el primer lugar. Realizó casting para el programa de La Academia. Uno de los momentos más mágicos que ha tenido, reitera, es que en el Carnaval Internacional de Mazatlán 2017, tuvo la oportunidad de cantar al lado del intérprete Julión Álvarez.

“La música es un arte, me trasmite paz, me emociono siento que soy libre, siento que puedo hacer lo que quiera, en el escenario me siento muy a gusto, tranquila”, externó.

Refirió que más adelante le gustaría grabar melodías, y no descarta en un tiempo más poder apostarle a la actuación. “Tengo el sueño de grabar un disco, grabar dueto con algún artista importante, quiero volverme una cantante profesional, me faltan más estudios y preparación, pero quiero seguir preparándome para ser mejor”.

Le ha apostado al género pop, pero también desea incursionar en otros, como el ranchero. Uno de sus sueños es que Carlos Rivera la invite a cantar y grabar con él.