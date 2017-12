Evidente distancia entre Geraldine Bazán con Gabriel Soto

Entre tantos dimes y diretes que han surgido en relación al matrimonio que conforman aún Gabriel Soto y Geraldine Bazán. Fue el anuncio que hizo el actor mediante la distribución de un comunicado, que dejo en claro el proceso de separación que llevan desde hace poco más de 4 meses.

Ante esto, Geraldine Bazán se ha refugiado en los brazos de sus hijas. En su círculo más cercano, la actriz habla muy poco sobre el tema de Soto y en cambio se desvive por compartir en redes sociales las actividades con sus hijas, a quienes acaba de llevar a volar en globo en León, según lo detalla El Universal.

El pasado miércoles sorprendió la publicación que hiciera la actriz en su canal de YouTube, un video donde promueve junto a su aún esposo un complejo turístico.

La idea es lucir como una familia feliz, cuando en realidad están en pleno proceso de divorcio y es el mismo Gabriel Soto quien comparte un emotivo mensaje.

“Yo sí creo fielmente que para ser feliz, tienes que vivir el momento presente; y creo que una vacación te permite vivir ese momento presente, porque te permite tener esta serenidad, esta alegría, esa paz, para poder vivir ese momento presente”.

Por su parte, Geraldine Bazán, quien aparece tomando efusivamente la mano del padre de sus hijas, expresó:

“Específicamente siempre venimos a Acapulco, es lo que más cerca nos queda Siempre será nuestro destino principal”, declara y se puede ver a la pareja disfrutando de unas vacaciones en compañía de sus hermosas hijas Alexa Miranda y Elisa Marie, además de una tierna imagen donde aparecen besándose.

Separación ajena a terceras personas

“Esta decisión es completamente ajena a terceras personas, pero sí es preciso aclarar las graves consecuencias que ocasionaron que me hayan involucrado en una historia que categóricamente he ratificado en todas las ocasiones en donde tuve la oportunidad y vuelvo a decirlo: NO TENGO ABSOLUTAMENTE NADA QUE VER”, precisó el actor, quien se refirió a las especulaciones que lo ligaban sentimentalmente a Marjorie de Sousa.

Estas son las palabras que menciona Gabriel Soto en su comunicado y es que como se ha dado a conocer, su nombre ha estado involucrado en relación a los problemas que enfrentan los actores Julián Gil y Marjorie de Sousa respecto a la paternidad del niño de ambos, hay quienes han especulado pudiera ser él el padre de la criatura, razón demás para salir en su defensa y decir: ¡El niño de Marjorie no es mio...!

El actor, a través de un mensaje de texto pide que por el bien de sus hijas dejen de inventar cosas.

Ante esto, Gabriel envía un mensaje de texto al celular del periodista Gustavo Adolfo Infante, titular del programa de televisión "De primera mano", y cita: "Son puras mentiras, es información falsa, repito categóricamente: ¡ese niño no es mio! El tiempo lo dirá. Ya basta, por favor, por el bien de mis hijas...".

Geraldine Bazán revela qué actriz acabó con su matrimonio La actríz confesó a una revista el nombre de la actriz que supuestamente habría "acabado" con su matrimonio. Irina Baeva, una de las protagonistas de la nueva telenovela "Me declaro culpable", sería la causante de su rompimiento matrimonial con Soto.

Geraldinen destapó los motivos que provocaron su rompimiento con Gabriel Soto, quien desde agosto pasado comenzó los trámites de divorcio.

La actriz, de 34 años de edad, confesó a una revista que la tercera en discordia en su matrimonio es su colega Irina Baeva, quien anteriormente también protagonizó "Vino el amor", al lado también de Soto.