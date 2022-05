"Eviten acercarse a esta mujer", acusan a Livia Brito por agredir, aparentemente, a otro reportero

Cabe recordar que en junio de 2020, la actriz y su ex pareja sentimental, Mariano Martínez, presuntamente agredieron al paparazzi Ernesto Zepeda , durante un viaje que realizaron a Cancún, Quintana Roo; esta persona intentaba tomarle unas fotografías sin su consentimiento.

Por el momento, Livia Brito Pestana no ha comentado nada sobre estas nuevas acusaciones en su contra.

Asimismo, aconsejó a sus colegas evitar tener cualquier acercamiento a Livia Brito . "Amigos de la prensa cuídense o de preferencia eviten acercarse a entrevistar a esta mujer, suele golpear, intimidar y hasta mi celular intentó quitarme. No entiendo por qué Televisa sigue teniendo a esta mujer en sus filas, por fortuna hubo testigos, todo quedó grabado".

Francisco Inzunza

