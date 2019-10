Ewan McGregor decepcionado por ocultar su regreso como Obi-Wan

Ewan McGregor se sintió algo torturado durante los últimos años porque, aunque se inscribió para repetir su papel como Obi-Wan Kenobi, no podía hablar públicamente sobre ello.

McGregor agregó que si bien entendió que el silencio era un mal necesario, "en realidad no soy educado de esa manera. Prefiero ser honesto con la gente.

"Pero los estudios son, y las franquicias son, comprensiblemente reservados", dijo. "Y quieren mantener todo en secreto hasta que lo deseen".

McGregor habló sobre su lucha en el estreno del martes de su thriller "Doctor Sleep", que se estrenará en los Estados Unidos el próximo viernes.

McGregor hizo su debut como un joven Obi-Wan en "Star Wars: The Phantom Menace" en 1999 y también estuvo en las otras dos precuelas de "Star Wars".

Así que a menudo los reporteros le preguntaban si regresaría a otros proyectos de "Star Wars".

“Una vez que comenzaron a hacer películas spin-off, hubo mucha especulación sobre una spin-off de Obi-Wan. Y me preguntaban cada vez que hacía una entrevista por personas, ¿lo haría? Y se volvió vergonzoso, porque sonaba un poco como si estuviera tratando de obtener el papel de Disney. Ya sabes, estaba diciendo: "Bueno, ya sabes. Bueno, si me llaman, estaría, ya sabes, estaría interesado ", dijo. "A los fanáticos (les gustaría) estar enojados con Disney, diciendo:" Es mejor que no echen a alguien más ". Y estaba pensando:" ¿A quién más van a echar, sabes? Solo déjame decirlo ".

Disney anunció la serie Obi-Wan en agosto en la D23 Expo. Se estrenará en el servicio de transmisión de Disney Plus el próximo año.