¿Ex Presidente de México asesinó al abuelo de Montserrat Oliver? "Que 'mueran los gachupines'"

¿Un ex Presidente de México asesinó al abuelo materno de Montserrat Oliver? Esa es una de las versiones que la conductora de televisión y modelo, ha escuchado por parte de sus familiares. Fue en una entrevista con Yordi Rosado, para su programa en YouTube, donde la ex novia de la actriz sinaloense Yolanda Andrade, contó esta trágica historia familiar.

Montserrat Oliver contó que su abuelo materno era de origen español y que su abuela enviudó a los 27 años de edad. "Mi abuelo tenía un rancho en Nativitas, por las afueras de la ciudad (de México), era el papá de mi mamá, yo nunca conocí a mis abuelos, lo mataron a balazos en ese rancho".

Una de las historias que escuchó la conductora del programa "Montse & Joe", es que ciertas personas le tenía envidia a su abuelo, por el hecho de ser español, lo que le habría costado su vida, "que 'mueran los gachupines' y lo balacearon".

Cabe mencionar que el término "gachupines", se sigue usando en algunos países de Latinoamérica, sobre todo en México, para referirse despectivamente a los inmigrantes procedentes de España, en contraposición a criollo, el español nacido en América.

Montserrat Oliver también escuchó que había una persona quien quería comprarle su rancho, pero al negarse, lo mataron.

Otra de las versiones sobre la muerte del abuelo de Montserrat Oliver, es que un ex Presidente de México tuvo que ver, al estar enamorado de su abuela.

Luego me enteré de que un señor político, en ese entonces el presidente de México, se enamoró de mi abuelita, ella no le hacía caso porque estaba casada con mi abuelo, pero dicen que él lo mató, hasta mis tíos se cambiaron el apellido para que no los encontraran.