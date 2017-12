Ex actores acusan a Gary Goddard de acoso sexual

Siete exactores infantiles denunciaron haber sido abusados por el productor de Hollywood Gary Goddard en la década de 1970, sumándose a la acusación que hace más de un mes hizo el también actor Anthony Edwards.

El diario Los Angeles Times publicó este miércoles entrevistas a otros siete hombres que contaron sus historias motivados por Edwards, conocido por su trabajo en la serie "ER" y en la cinta "Top Gun" y que dijo que Goddard -su mentor y representante en sus comienzos- abusó sexualmente de él desde que lo conoció siendo adolescente y durante años.



Las nuevas presuntas víctimas dijeron al diario que los avances del productor iban desde "el manoseo en los muslos durante pausas de alguna producción o caricias en paseos por lugares oscuros de Disneylandia, hasta repetidos incidentes de abuso sexual durante viajes por el estado" de California.

Entre quienes lo denunciaron destacan Bret Nighman, Mark Driscoll, hoy productor de grandes series, y Linus Huffman, que actuó a los 13 años en una adaptación de Goddard de "Oliver".

"Se sentaba a mi lado y ponía sus manos entre mis piernas y me decía: 'Estoy muy orgulloso de ti' y se movía contra mi entrepierna", indicó Huffman.

El publicista del productor, Sam Singer, dijo a la AFP que Goddard no respondería a estas acusaciones.

"Si fuera posible probar su falsedad, el señor Goddard debatiría estas acusaciones de hace 40 años, pero como no es posible, no lo hará".

El mundo del entretenimiento vive desde octubre un terremoto por las decenas de denuncias públicas de acoso, abuso sexual y violación contra personalidades tan poderosas como el productor Harvey Weinstein, el actor Kevin Spacey y el humorista Louis CK.





Afiches que mostraban a Meryl Streep muy sonriente al lado de Weinstein en blanco y negro, y una franja roja tapando los ojos de la actriz en la que se leía "Ella sabía", fueron distribuidos en varios puntos de Los Ángeles el martes.

Fue un artista callejero aún no identificado quien pegó estos afiches que medios especializados leen como una denuncia contra el supuesto silencio de la ganadora del Óscar para proteger al magnate del cine caído en desgracia tras centenas de denuncias sexuales en su contra. Meryl/ Streep

Meryl Streep/AP

Streep, que lo llamó "dios" al recibir un Globo de Oro en 2012, ha dicho que desconocía la conducta del influyente productor, investigado por la policía de Nueva York y Los Ángeles por abuso sexual.

Los afiches fueron colocados cerca de la casa de la actriz en Pasadena, de la sede del sindicato de actores (SAG-AFTRA) y de la calle de los estudios 20th Century Fox, que produjo la más reciente película de Streep, The Post, que protagoniza con Tom Hanks, indicó el sitio especializado The Hollywood Reporter (THR).

El representante de la actriz no respondió al pedido de la AFP por un comentario.

Streep ya respondió el lunes a un tuit de una de las víctimas del productor, la actriz Rose McGowan, que la criticó por su intención de vestir negro, como otros actores, en una "protesta silenciosa" en los Globos de Oro.

"TU SILENCIO es EL PROBLEMA", escribió en Twitter, y luego lo borró.

"Duele ser atacada por Rose McGowan", escribió Streep en un comunicado entregado al Huffington Post. "No sabía de los crímenes de Weinstein, ni en los 90 cuando la atacaron ni en las siguientes décadas".

"No guardé silencio deliberadamente, no sabía, no apruebo la violación, no me gusta que muchachas sean asaltadas".

Con información AFP