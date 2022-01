Ex alumnos de la primera generación de La Academia, lamentan la muerte del maestro Willy Gutiérrez

Justo el día de su cumpleaños número 76 murió el respetado músico, arreglista y compositor Willy Gutiérrez, originario de Ciudad Obregón, en el estado de Sonora, México. Su deceso ocurrió durante los últimos minutos del 18 de enero de 2022, debido a complicaciones en su salud a causa del cáncer linfático que padecía desde hace un tiempo.

Leobardo Guillermo Gutiérrez Campoy fue maestro de canto en la primera generación de La Academia, exitoso reality musical de TV Azteca. A través de redes sociales, ex alumnos de esta generación han expresado su sentir ante la muerte de su mentor.

La cantante Wendolee Ayala envió sus condolencias a la familia y agradeció al maestro Willy Gutiérrez "por tantas experiencias compartidas, muy agradecida de haber sido su alumna, que viva siempre".

Antonia Salazar, mejor conocida como "Toñita" o "La negra de oro", mencionó que el querido profesor seguirá creando y dirigiendo allá en el cielo: "sus enseñanzas me las llevaré siempre, gracias por todo lo vivido y por sus enseñanzas, mucha luz y mucha fuerza para la familia, mi más sentido pésame, descanse en paz".

Mensaje compartido por Toñita ante la muerte de Willy Gutiérrez.

Por su parte el también cantante y actor Raúl Sandoval, escribió en sus redes sociales ante la triste noticia: "DEP maestro y amigo, mucha luz a su familia en este momento tan difícil".

Laura Caro, manifestó en las stories de su cuenta en Instagram: "tengo apachurrado el corazón, no hay palabras, descanse en paz mi querido maestro".

Cabe recordar que Willy Gutiérrez fue el director de La Academia en su segunda generación, cuya ganadora fue Erika Alcocer, quien en sus redes sociales mencionó que su alma se partía al saber que el profesor partió de esta vida.

"Sin duda dejó una huella muy grande en mí que nada ni nadie borrará, profe Willy, gracias por sus enseñanzas, su amor a la música y por formar parte de mi vida, buen viaje".

La actriz y cantante Lisset, informó que su padre llevó a cabo una ardua batalla contra el cáncer linfático hasta el último momento. "Luchó hasta el final, después de operaciones, radios, quimios, trombosis pulmonar y dos neumonías, lo intubaron, le pusieron hemodiálisis, le hicieron la traqueostomía después de extubarlo y seguía luchando, ese era nuestro titán".

Asimismo, mencionó que "Dios no quiso que sufriera y no sufrió"; su padre Willy Gutiérrez no se enteró de todo lo que su cuerpo recibió. "Se los comparto porque todos ustedes y mis amigos de los medios, siempre nos han querido mucho".