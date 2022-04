Ex amante de Jada Pinkett, esposa de Will Smith, amenaza con lanzar libro sobre sus intimidades

Pese a la serie de tragedias que acontecen en la vida de Will Smith después de abofetear a Chris Rock en la ceremonia de entrega de los premios Oscar, parece que no piensan detenerse las malas noticias, y es que el ex amante de su esposa Jada Pinkett Smith, lanzó una canción y amenazó con contar su vida íntima para humillarlo más.

August Alsina, ex amante de la esposa de Will Smith, no se midió con con las referencias en su nueva canción “Shake the World”, según reportó Daily Mail, ya que no dudó en mencionar aquella aventura con Jada que hizo a Will terminar en lágrimas.

Leer más: ¿Quién es Mhoni Vidente, la pitonisa más popular del momento en toda América Latina?

Alsina no deja de afirmar que Smith le dio permiso de acostarse con su esposa, algo que han negado públicamente, además, presuntamente el cantante está preparándose para lanzar un libro en donde ventilará sus andadas con Jada Pinkett Smith.

“August se está preparando para firmar un contrato por un libro de mucho dinero que detallará sus relaciones románticas con Jada” confesó una fuente anónima al portal The Sun.

“Él (August) siempre ha sostenido que Will le dio permiso para acostarse con Jada, algo que ellos han negado públicamente. August entrará en detalles sobre su tiempo con Jada y también hablará sobre cómo pasó el tiempo viviendo en casas que son propiedad de Will cuando éste estaba filmando” dijo.

Cabe mencionar que en 2020, Will y Jada se separaron porque pensaban que su matrimonio estaba a punto de romperse, aunque esta separación fue la oportunidad de Jada para relacionarse con August, quien resultó ser amigo de sus hijos y lo que resultó en un gran golpe para el actor ganador del Oscar.

Leer más: Sebastián y Emiliano Zurita conmemoran recuerdo de su madre Christian Bach en nuevo proyecto

Esta amenaza de August Alsina llega al mismo tiempo que la carrera del actor parece haberse girado al peor lado dentro del entretenimiento, ya que las casas productoras que tenían proyectos con Smith han pausado los trabajos tras lo sucedido con Chris Rock en los Oscar.