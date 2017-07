Ex cantante de La Voz México habla sobre la "maldición"

Han pasado varios años desde la primera emisión de La Voz México y a lo largo del reality, se ha especulado de una “maldición” que ataca a los participantes, llevándolos desde el fracaso musical, terribles accidentes y hasta la muerte.

Ahora el ex participante Alex Hoyer decidió hablar sobre el tema.

Sobre su participación en La Voz México y ser uno de los participantes que en una primera audición obtuvo un “No” de los coaches, y al regresar el próximo año los cuatro coaches decidieron darle un “Si”, Alex Hoyer nos contó que el ser rechazado en la primera audición aprendió a ser perseverante y dedicado.

“Supe el trabajo que todos en la voz hacen, desde no dormir, no comer por estar ensayando y yo llegué chiquito en una primera audición sin saber ni qué, pero después me tuve que preparar. Cantar no es nada fácil, tienes que prepararte mentalmente y echarle ganas”.