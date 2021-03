Ex conductor del programa Hoy presume a su novio en redes

El ex conductor del programa Hoy, Chano Jurado de 36 años de edad abrió su corazón en redes sociales y mostró a su novio.

Aunque en redes sociales ya había presumido a Eduardo, nombre del galán con el que sale el también periodista, una vez más lo presumió en Instagram.

La foto de Chano Jurado alcanzó más de tres mil likes al momento de la redacción y recibió las mejores vibras de los internautas.

"Ya me puse celoso, pero feliz de verte enamorado", "No se necesita más, loveislove @chanojurado", "Así de simple, Chanito, los esperamos por aquí", "ove is love que hermosa pareja un saludo y un abrazo fuerte a los dos desde Reynosa", escriben los fans.

Para quienes no lo saben Chano Jurado no solo aparecía en algunas secciones del programa Hoy, también detrás de cámara.

Chano Jurado junto a su novio/Instagram

Otra de las cosas por las que el ex presentador de Hoy es muy querido es porque nunca ha estado en el ojo del huracán.

Cabe mencionar que Chano Jurado se lleva muy bien con todo el elenco del programa Hoy, pero Andrea Legarreta es su mejor amiga.

