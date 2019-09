Ex de Cristian Castro no quiere que sus hijos estén con Verónica

Al parecer la polémica seguirá por buen rato en la vida de Verónica Castro, pues se dio a conocer que la exmujer de Cristian Castro, Valeria Liberman, no quiere que sus hijos convivan con la actriz pues según le sabe varias cosas.

El canal Chisme no like, dio a conocer que la mujer de origen argentino y primera mujer del cantante, tiene una orden judicial para que Verónica no esté cerca de sus nietos, pues según sabe muchos secretos de la familia entre ellas las supuestas preferencias sexuales de la famosa, ( a partir del minuto seis).

"Se acuerdan de Valeria Liberman, la primera mujer de Cristian Castro, fijate que tiene una orden desde hace diez años, es una orden judicial porque Valeria, por lo que en algún momento declaró que había cosas turbias, fuertes en la vida de Verónica Castro y párese ser que esta situación no le permitía por ella, andar con Yolanda tener relaciones con mujeres no le permitía ver a sus nietos, dijo la presentadora.

Recordemos que Verónica se encuentra en el ojo del huracán después de que Yolanda Andrade aceptara que se casó con la actriz en Ámsterdam dejando a todos en shock, y aunque la primera dijo que la conductora solo quiere fama, la otra asegura que es una mentirosa causando más controversia en el chisme.

Por si fuera poco se dijo que Cristian supuestamente había golpeado a su madre cuando se enteró que mantenía una relación con la sinaloense, por lo que también decidió que ya no hablaría con ella y aunque el escándalo fue hace varios años, tal parecer que volvió a resurgir tras la supuesta unión.

"Cristian Castro cuando la agarró a golpes a la madre ya lo habíamos dicho aquí también en Chisme no like (...)que fue porque no estaba de acuerdo con ese romance, dijeron Elisa y Javier en su canal.