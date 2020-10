México.- Nuevamente la pareja conformada por Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres se ve envuelta en polémica, esta vez debido a que Rachel Warrington Blair, exnovia del conductor habla sobre la relación que mantuvo con él destapa una vida llena de excesos y violencia doméstica.

Recordemos que hace poco Videgaray y José Ramón San-Cristóbal "El Estaca", conductores del programa ¡Qué importa!, protagonizaron una pelea con el polémico actor Alfredo Adame, pero ahora el problema va dirigido hacia el primero y su próximo matrimonio.

Durante una entrevista para la revista TV Notas, Rachel, de 51 años, lanza una advertencia para la prometida de su ex, sobre presunta violencia física de la que fue víctima mientras estuvo casada con él. La ahora expareja estuvo unida en matrimonio por aproximadamente siete años, pero después anunciaron su separación por presunta violencia doméstica.

En la conversación con el medio, Warrington destapa una vida llena de excesos y adicciones que hicieron su relación con el conductor más complicada, incluso, advierte a Sofía y la invita a reconsiderar su decisión de casarse con él.

Ex de Eduardo Videgaray lo acusa de ser un hombre golpeador. Foto: Instagram

¿Por qué critican tanto la relación de Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray?

Sofía Rivera Torres es criticada por su noviazgo con Eduardo Videgaray, ya que según usuarios de Internet, está con él por intereses económicos. Como muchos sabrán, el conductor de televisión es hermano de Luis Videgaray, ex Secretario de Relaciones Exteriores de México en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Emilio Lozoya, ex director de Pemex, señaló a Luis Videgaray como el protagonista y operador de sobornos durante la administración del ex presidente Peña Nieto.

Ante las críticas por su relación amorosa con el hermano del ex Secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, la bella Sofía Rivera Torres manifestó en una entrevista para La Cuchara WTV, por lo que terceras personas dicen al respecto:

Mira, se me hubiera importado ya me hubiera aventado de la azotea, porque híjole, como nos ha ido a mí y a Eduardo con la relación, no es que no te importe, somos seres humanos, claro que si importa, hay que reconocerlo, pero creo que lo más importante es decir: 'yo estoy aquí, ellos están del otro lado de la pantalla', desde su posición es muy fácil y muy cómodo criticar y opinar.

Asimismo, Sofía Rivera Torres manifestó al respecto: "hay mucho valor y mucha valentía en poner tu vida de una manera tan pública, para que todo mundo la vea, para que todo mundo opine y dejar entrar a las personas en tu vida, que eso son las redes sociales verdaderamente, es algo para lo que se requiere mucho coraje, así que, creo que por eso lo hacemos.

Cabe mencionar que la pareja muy pronto llegará al altar, ya que él le dio el anillo de compromiso a su amada, quien en su perfil de Instagram habló sobre el tierno momento y expresó su sentir. "No somos perfectos, he cometido errores, te he lastimado. Has cometido errores, me has lastimado, pero todos los días nos elegimos a nosotros y cada día al amanecer seguiré́ eligiéndote para siempre", dijo.

Muy pronto Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres llegarán al altar. Foto: Instagram