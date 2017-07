Ex de Eduardo Yáñez revela la maldad que él lleva dentro

Norma García, de 50 años, expareja del actor Eduardo Yáñez, y madre de Eduardo, de 28 años, procreado por ambos, visitó México, y en entrevista con TV notas, cuenta aspectos de lo que le tocó vivir en matrimonio con el galán de telenovelas como "Dulce desafío" y "Fuego en la sangre".

Eduardo Yáñez y Norma García. Foto: Twitter

Recientemente, Eduardo hijo ha hecho públicas varias declaraciones respecto a su padre, a quien lo llama drogadicto y abusador de mujeres, entre otras cosas, y respecto al motivo del por qué considera que su hijo se ha comportado así, contesta:

"No lo sé, pero fue una discusión muy fuerte; mi hijo me comentó: ‘para mí, mi padre está muerto, no quiero ser como él’. Con su padre hablo muy poco, pero la última vez me dijo: ‘no deseo un hijo así, no quiero saber de él, tú no te metas’”.

Eduardo Yáñez y su hijo Eduardo, en una imagen de años atrás. Foto: Twitter

La revista relata que Norma, quien radica en España, ha recibido amenazas por parte de Yáñez. "“Te voy a ‘destruir’ si hablas, te ‘hundiré’ a ti y a tu hijo”.

En distintos programas de televisión, medios impresos y portales de internet, en los últimos días se han dado a conocer serias revelaciones por parte de Eduardo junior, en donde tacha de mal padre a Eduardo.

Eduardo Yáñez, por su parte, dice que no puede hablar mal de su hijo, porque sería como hablar mal de él mismo. Se niega a dar réplica. "Llamar mi atención de esta manera, es la peor manera. Cuando mi hijo tenga la humildad de venir a hablar bien conmigo, lo espero...".