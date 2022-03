¡Ex de Lupillo Rivera! Mayeli Alonso revela que PERDIÓ un bebé tras una golpiza

México. Mayeli Alonso, exesposa del cantante Lupillo Rivera, revela que perdió un bebé por una golpiza que sufrió. En declaraciones por Instagram es ella misma quien hace tal confesión.

"Hay alguien que me golpeó y perdí un bebé", asegura Mayeli Alonso entre lágrimas al recordar tal hecho del cual no precisa la fecha exacta en el que habría ocurrido, ni quien le propinó tal golpiza.

Mayeli Alonso y Lupillo Rivera están separados y son padres de dos hijos y ella en un "Live" que hizo este fin de semana habló con sus seguidores de su vida y sorpresivamente narró lo relacionado al bebé que perdió.

“En un tiempo de mi vida estuve embarazada y perdí a mi bebé porque me golpearon. Y estaba hoy realizando todas esas cosas que yo no lo he dicho a la gente, que no he platicado y un dia lo voy a hablar.. Si me dio sentimiento porque sí está ca***…”, refiere Mayeli Alonso.

Alonso, quien es empresaria, también cita que en su vida ha pasado por situaciones bastante difíciles que a pesar de todo la han hecho una mejor persona y con fuerza ha salido adelante de ellas.

Foto de Instagram

“La verdad es que sí. He pasado cosas bien ca***… ¿se acuerdan haya casa que yo tenía que estaba grandota? Pues nunca les conté, pero la casa se me inundó y pues se me destruyó todo lo que tenía adentro", también comparte la exesposa de Lupillo Rivera.

Respecto a los daños de su casa, Mayeli dice que no pudo cobrar el seguro de la misma porque "alguien" no le quiso dar una firma y por eso perdió muchísimo dinero y muchas cosas.

Mayeli Alonso deja en claro que contempla escribir un libro en el que narre estas y otras vivencias de las cuales al momento no ha hablado pero que han marcado su vida fuertemente.