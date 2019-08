Ex de Lupillo Rivera explota tras ser comparada con Belinda

Tal parece que a Mayeli Alonso, la ex novia de Lupillo Rivera, le han colmado la paciencia los comentarios sobre el supuesto romance del cantante con Belinda.

Pero la gota que derramó el vaso fue un comentario que una usuaria le hizo en Instagram, en el cual afirmaba que Belinda era mucho más bonita que ella, lo que provocó que Mayeli explotara enfurecida y arremetiera contra todos.

Y es que, desde que despertaron los rumores sobre un presunto romance secreto entre El Toro del Corrido y la estrella del pop, a Mayeli no han dejado de asediarla a través de sus redes sociales para que diga lo que opina del asunto, pese a que ha dejado claro que no le interesa nada referente a su ex.

Sin embargo, un nuevo comentario la ha hecho enfurecer y arremeter contra los usuarios, luego de que una mujer afirmara que Belinda es mucho más bonita que ella:

"Ya sé por qué todos dicen que Belinda es una dama y es mucho más súper bonita que tú", comentó una usuaria en uno de sus post de Instagram.

Imagen: Captura de Instagram

Esto provocó que Mayeli estallará en cólera y escribiera una larga respuesta dejando muy claro qué es lo que piensa de todo esto.

"Si vieran lo rídiculas que se en haciendo esos comentarios fuera de lugar. A mí me vale una reverenda V si mi "ex", porque así lo quise, anda con Belinda o con la Chupitos (...) porque NO lo quiero, no me interesa como hombre...", declaró.

Imagen: Captura de Instagram

A esta respuesta se suma la foto que compartió en su Instagram donde reluce su belleza y su gesto irónico, en la cual comentó: "Mi cara al ver la tele hoy".

Muchos entendieron esto como una respuesta a los comentarios de Rosie Rivera, la hermana de Lupillo, quien declaró que la única razón por la cual respeta a Mayeli es por Lupita, la hija producto de la unión entre Mayeli y el cantante grupero.