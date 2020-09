Ex de Xavier Ortiz al parecer lo amenazó con que ya no volvería a ver a su hijo

La semana pasada el mundo del espectáculo quedó conmocionado al enterarse de la muerte de Xavier Ortiz, exmienbro de Garibaldi, quien aparentemente se suicido en el interior de su casa ubicada en Guadalajara, y aunque no se saben los motivos que lo orillaron a tomar la terrible decisión, pero Tv Notas reveló algo impactante.

De acuerdo con la revista de espectáculos Tv Notas, Xavier Ortiz supuestamente había recibido un ultimátum horas antes de su muerte por parte de su exesposa Carisa de León de 45 años, pues como algunos sabrán ellos ya no estaban juntos desde hace tiempo, debido a problemas en la relación.

Una fuente muy cercana a Xavier Ortiz reveló que Carisa de León a pesar de haberse separado del cantante le exigía mucho al artista para la pensión alimenticia de su hijo a quien le dijo que ya no volvería a ver en una supuesta conversación que tuvo horas antes de morir.

En una entrevista a principios de este año Xavier Ortiz, había dicho que le era imposible ver a su hijo, además reveló que le iba muy mal económicamente, por lo que tuvo que recurrir a vender cubrebocas para solventar los gastos que tenía.

Y me agarró la contingencia cuando me tocaba tener a mi hijo conmigo, o sea y cuando lo entregué a su mamá se vino todo esto, o sea Xavi no tiene teléfono está muy chiquito, tiene ocho años y lo he tratado de hacer a través de sus hermanos y también están todo el tiempo ocupados, mi exsuegra también que es la doctora y está trabajando (...) y pues no lo he podido ver", dijo Xavier Otiz para Ventaneando.