Ex empleada de Amber Heard le acusa de robar su historia y usarla contra Johnny Depp

"Esto, por supuesto, me causó una angustia e indignación extrema porque se atrevió a intentar usar la experiencia más desgarradora de mi vida como su propia narrativa", compartió Kate al respecto. De la misma manera, destacó que no permitiría que alguien mienta sobre "una superviviente de violencia sexual".

Durante el segundo juicio, Kate James reveló haber sido víctima de abuso sexual en Brasil cuando apenas tenía 20 años de edad, luego de leer las declaraciones de la actriz, se dio cuenta de que ella había tomado dicha historia para adaptarla a las acusaciones en contra del artista estadounidense, lo que hasta ahora no se ha confirmado, pero está dando mucho sobre qué hablar.

Kate James , una ex trabajadora personal de Heard, alzó la voz en 2020 para denunciar los malos tratos de la actriz hacia ella, esto durante el primer juicio de los actores, en el cual perdió Depp contra The Sun, por su artículo llamándolo "golpeador de mujeres".

Estados Unidos.- Tras el final del juicio legal entre Amber Heard y Johnny Depp , su batalla personal sigue causando controversia, en esta ocasión, es la declaración que hizo en 2020 una ex trabajadora de la actriz la que ha vuelto a la luz, en la que la acusaba de haber robado su propia historia de violencia sexual .

Gilberto Coronel Periodista Web

