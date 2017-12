Ex empleadas de Julio Sabala lo acusan de acoso sexual

Julio Sabala fue acusado de acoso sexual en un tribunal de Miami al parecer dos de sus ex empleadas domésticas tacharon al actor de "depredador sexual" y un "monstruo".

Las supuestas afectadas son Maura Acevedo y Maura Saviñón quienes presentaron la queja en la que también incluye a Prisma Internactional Productions Inc., así lo confirmó un reporte a través de la cadena de Univisión.

Maura reveló ante la televisora que cuando trabajo con Sabala en al año 2011, el famoso comediante quería besarla, le faltaba el respeto y además hablaba sus partes íntimas.

@SANDARTI ENORME PLACER TRABAJAR DE NUEVO EN PARODIANDO CON ESTE EXCELENTE PROFESIONAL Y EXTRAORDINARIO SER HUMANO. pic.twitter.com/Ji1IWgewkZ — Julio Sabala OFICIAL (@julio_sabala) 6 de noviembre de 2015

Por su parte Saviñón expresó que en el 2010 Julio le dijo:

"Maura, ven acá, te voy a enseñar algo. Dejó la puerta medio abierta y él se estaba masturbando".

Martín Sáenz abogado de las féminas denuncio que sus dos defendidas se vieron obligadas a renunciar de sus empleos, además las quejas que interpusieron en el departamento de recursos humanos no fueron tomadas en cuenta.

El comediante alcanzo la fama en la década de los 80 imitando a Celia Cruz y Julio Iglesias con ello recorrió varias partes de América, además negó las acusaciones asegurando que ese caso tiene 5 años y que ya había sido desestimado.



Julio tacho de oportunistas y conspiradoras a las mujeres las cuales él asegura se están aprovechando del tema de los acosos sexuales el cual está de moda y querer revivir el caso ya que antes no pudieron pasar ante las instancias.

El abogado de Sabala, James Dokovna defendió en un comunicado "la reputación" del famoso y recalco que continuara defendiéndolo "con vigor" y lamentando que "individuos con motivos cuestionables, estén haciendo acusaciones sin fundamento".

BOBBY PULIDO SUFRIÓ ACOSO SEXUAL

El cantante Bobby Pulido reveló ante las cámaras de "Primer Impacto" que fue acosado sexualmente por una "persona influyente" homosexual, las declaraciones del grupero dejaron a más de uno sorprendido.

Todo surgió a raíz de las diferentes celebridades de Hollywood que se han quejado del acoso sexual de parte de personas poderosas en el mundo del entretenimiento como el productor Harvey Weinstein.

"Una persona muy influyente en medios me llamó una noche cuando andaba yo de gira y me llamó para invitarme a su hotel, a su cuarto y yo estaba en otro cuarto en el mismo hotel. Yo le dije: Discúlpame, yo no soy de ese partido no me interesa eso", expresó Pulido.

Con esta cara te “leo” pic.twitter.com/rDS7rRHzOw — El Bobby Pulido (@bobbypulido425) 1 de diciembre de 2017

El intérprete aseguró que al negarse a la invitación inapropiada del individuo tuvo grandes consecuencias en el mundo del espectáculo: "No le gustó y después de allí empezó a escribir cosas en un periódico importante diciendo o insinuando que yo era gay. Yo creo que fue que le molestó que yo no lo hice, te llama porque quiere un encuentro de ese tipo y luego crea un rumor tuyo", reveló antes las cámaras.

Además, aseguró que muchos años después pudo confrontar a su acosador " Muchos años después me toco saludarlo y todo, cordial y bien. Obviamente está detrás la mente, pero, ¿qué vas a hacer? No me gustó, ya pasó... en el momento si me causó mucha frustración", finalizó el cantante.



Con información Excelsior

Te puede interesar