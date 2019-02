Ex esposa de Bradley Cooper opina sobre su romance con Lady Gaga

Los Premios Oscar concluyeron con varias sorpresas durante la gala, entre estas, los rumores de un supuesto romance entre la cantante Lady Gaga y el actor Bradley Cooper, quien protagonizaron la película "Nace una estrella". Ahora ante dichos rumores la ex esposa del actor, Jennifer Esposito, ha reaccionado.

Ayer lunes, el día después de los Premios Oscar, el comediante David Spade publicó una imagen de Lady Gaga y Bradley Cooper, cuando ambos interpretaban "Shallow". En su post en Instagram preguntó:

¿Hay alguna posibilidad de que estos dos no estén foll%$do?

Jennifer Esposito, la ex esposa de Bradley Cooper, dejó un sencillo comentario: "Ja". El mensaje del que se hizo eco primero Comments by Celebs, acumula decenas de me gusta y Jennifer Esposito todavía no lo ha borrado a tiempo de publicación.

Cabe recordar que Jennifer Esposito y Bradley Cooper sólo estuvieron casados durante cuatro meses en 2007. Desde entonces, la actriz se ha mostrado crítica con Bradley en al menos una ocasión. En una biografía que publicó en 2014 y en la que hablaba sobre su experiencia como celíaca, la actrriz escribió que el actor era "divertido, chulo, arrogante y un maestro de la manipulación".

Según se hizo eco entonces US Weekly, Jennifer Esposito decía que "no le encontraba necesariamente atractivo", pero que decidió aguantar sus disparates durante un tiempo porque disfrutaba de su sentido del humor. La actriz también acusó a Bradley Cooper de tener "un lado frío y malvado" y que su relación giraba siempre en torno a él, "lo que él necesitaba y nada más".

Los rumores de un supuesto romance entre Lady Gaga y Bradley Cooper, aumentaron luego de que se diera a conocer que la cantante, había roto su compromiso con Christian Carino. Y ante lo que se dice en redes sociales, Gaga comentó: "nada podría ser más especial que compartir este momento en los Oscars con un verdadero amigo y genio artístico".