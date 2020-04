Ex integrantes de Big Time Rush causan furor por reunión en línea

Años atrás la serie "Big Time Rush" fue toda una sensación en Nickelodeon, esta contaba la historia de cuatro amigos, jugadores de Hockey, que decidieron probar suerte en la música y logran triunfar, pero esto no sólo fue en la serie.

Tanto fue el auge y el éxito de la banda, que en la vida real se convirtieron en una de las agrupaciones más aclamadas durante varios años, sin embargo, llegó a su final luego de que se separaran una vez terminara el popular proyecto.

Esto causó gran tristeza para muchos, pues tenían muchos fanáticos, quienes este 20 de abril se llevaron una gran sorpresa al darse cuenta de que su banda favorita tuvo una reunión virtual en medio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus.

Después de cinco largos años la agrupación tuvo un reencuentro ante el ojo público y causó una gran nostalgia para los fieles seguidores de Logan Henderson, Kendall Schmidt, James Maslow y Carlos Peña, los integrantes de BTR.

La emoción incrementó aún más cuando terminaron el reencuentro con un "Nos vemos pronto", desatando fuertes rumores de que, al terminar la cuarentena, podrían tener una reunión y probablemente hagan nueva música, cabe mencionar que los reencuentros en la industria musical están muy de moda en los últimos meses.

En 2019 regresaron los Jonas Brothers con nueva música y una gira mundial, al igual que las Spice Girls y recientemente el elenco de High School Musical con una reunión virtual en la que deleitaron a sus fanáticos con "We're All in this Together".