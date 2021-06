Ex maquillista de Bárbara de Regil arremete en su contra: "Me trató como basura"

Ante la polémica desatada entre Bárbara de Regil y el nutriólogo Aries Terrón, más declaraciones salieron a la luz en contra de la actriz, siendo ahora su ex maquillista quien dio su testimonio.

Xavier Kuri, quien señaló haber trabajado durante tres años con Bárbara de Regil, expresó su apoyo y defendió al youtuber, quien había criticado la calidad de la proteína que la actriz vende, y que presuntamente se había visto censurado y amenazado por este motivo.

Leer más: Lidia Ávila se defiende de acusaciones homofobia contra M'balia

Mediante una serie de videos, el maquillista profesional compartió su experiencia trabajando junto a la también influencer, contando los malos ratos que pasó junto a ella.

“Y ya cayó la voladora, ¿qué dijeron? ¿Qué me iba a quedar callado? Pues no”, dijo Xavier Kuri. “Resulta que esta señora, la actriz, la famosa, la de la proteína, está queriendo amedrentar, acosar a un chico que sólo está haciendo su trabajo. Pues quiero manifestarme hacia Aries Terrón: Créeme que esa mujer es capaz de hacer eso, porque yo la conozco., fui su maquillista exclusivo durante tres años”.

Señaló, en ese tiempo en que trabajó con ella hace cerca de diez años, tuvo la peor experiencia que puede imaginarse, y está ahora dispuesto a exponerla, al ver ahora mayor facilidad para expresarse mediante las redes sociales.

“Me trató como la basura. Así como a ti, me humillaron y me amedrentaron (...) Es mi momento de hablar. Es momento de que alguien la desenmascare, porque esto pasó hace diez años”.

En su mensaje, Xavier Kuri defendió a Aries Terrón de Bárbara de Regil, quien se había dicho ofendida por la manera en que el nutriólogo y youtuber se dirigió a ella al criticar su controvertida marca de proteínas.

“Te molestas porque este muchacho te dijo ‘p*ndeja’ en uno de sus videos. Por favor, es una palabra tú no te sacas de la boca, se la dices a tu mamá, a tu hija y a tu hermana. Me la dijiste a mí innumerables veces, con mucho odio”, dijo.

Así mismo, el maquillista acusó a la actriz de “colgarse” de la fama de otros famosos, mencionando casos en que salió con varias celebridades para ganar notoriedad en los medios de comunicación, y de fingir parentesco con Marco Antonio Regil, su primo.

“Acuérdate, tú te colgaste de la fama de muchos famosos antes, ¿o ya se te olvidó que Marco Antonio Regil no es tu primo y que lo inventaste para colgarte de su fama, y que él te lo permitió?”, agregó.

Leer más: "Hasta ahora todo está bien": Eduardo Capetillo se abre acerca del cáncer de piel que padeció

Entre los fuertes mensajes que Xavier Kuri envió a Bárbara de Regil, el maquillista la acusó de ser hipócrita, y dejó ver que la actriz no es la persona que presume ser:

“Yo sé la clase de personas que eres. Eres una persona que no tiene escrúpulos, eres una persona majadera, no tienes educación, me consta (...) Estoy levantando mi voz para que más gente no muerda el anzuelo y no te compre esa carita de ‘ay, no es cierto, yo no fui’. Eres totalmente hipócrita”.