Ex médico de Gomita arremete contra sus excesivas cirugías

La famosa conductora y youtuber Araceli Ordaz, no le interesa lo que opinen los demás acerca de los cambios radicales que ha sufrido su cuerpo y es que en menos de 8 meses se ha realizado 2 liposucciones.

Resulta que Gomita no conforme con su cuerpo decidió entrar nuevamente al quirófano en donde a través de Instagram nos dimos cuenta que se realizaría la operación, aunque eso no fue lo que nos sorprendió, sino que cambió de cirujano.

Por medio de una transmisión en vivo el doctor Miguel Ángel Guevara (quien fue doctor de cabecera de Gomita) expresó que se negó a operarla por segunda ocasión ya que siempre está en lucha constante con su peso, por lo que ética y medicamente no quería que su vida corriera en riesgo.

Nuevo perfil gracias @corpusandrostrum Una publicación compartida por Gomita_oficial (@gomita_oficial) el Dic 30, 2017 at 2:44 PST

Pero para Araceli no hay impedimento que no la obligara a realizar su sueño por lo que busco a otro cirujano que la interviniera quirúrgicamente.

"No puedes, someter a un paciente a los 5 meses o a los 6 meses a una liposucción secundaria como tratamiento de salvación porque subiste 15 kilos o 20 kilos de peso, la liposucción no es una solución para la obesidad, no es una solución para los trastornos de la alimentación. Soy muy ético y muy claro en mis lineamientos, Araceli me buscó para que nosotros le hiciéramos una segunda lipo, a los 5 meses de post operada, por nuestra parte fue un rotundo no, porque para mí es más importante la seguridad de ella, mi ética como médico".

Por su parte Gomita reveló que su plan era subir de peso.

"Cuando tú subes de peso después de una lipo es porque tu célula grasa se hipertrofió, imagínate lo que una persona tiene que tragar (perdón por la expresión) para subir 15 kg de peso, después de una lipo donde le bajaste 2.5 litros de grasa", comento el doctor.

Recordemos que por las manos del doctor han pasado famosos como Víctor de Acapulco Shore y la Wanders Lovers.



Además, recalco que en la revista H del 2017 la joven lucía espectacular.

"La cirugía no es magia, es un gran empuje, y lleva a los pacientes a un cambio de estilo de vida. Los resultados de Araceli hablan por sí solos, me pareció extremadamente bella en la revista H y es muy importante que esas fotos son evidencia del trabajo que hicimos con ella".

Su operación

"Gomita" se sometió a una nueva cirugía. Ahora tiene un nuevo rostro. A través de un video publicado en Facebook, la conductora de televisión expone lo bien que se siente tras haberse puesto en manos del doctor José Achar.

El doctor comenta en el video que "Gomita", tras unos meses de haberse operado, lo buscó para exponerle que deseaba un nuevo cambio en su apariencia y procedió a hacerle propuestas, la cuales le encantaron.

Ahora resulta que ponerse como elefante era parte del plan pic.twitter.com/JxbxkpfZIc — UgglyZorra (@uggzo) 30 de diciembre de 2017

"Ella ya tiene unas cirugías, y quería quedar sensacional, entonces hicimos un trabajo en su cara y en pocos días ya se nota un cambio en el contorno facial. Le hicimos una rinoplastía y miren lo bien que quedó...".

Con información Tv Notas