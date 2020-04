Ex novio de Victoria Ruffo hace sorprendentes revelaciones de ellla

Luis Gatica habló de su breve romance con la también actriz Victoria Ruffo, durante una charla con la periodista Aurora Valle. El actor aseguró que la "Queen de las telenovelas" vivió momentos muy complicados cuando tuvo a su primogénito José Eduardo Derbez, fruto de su relación amorosa con el comediante Eugenio Derbez.

"Llegué, ya estaba el clan (todas las Ruffo), saludé a todas, a la flaca la besé, le dije 'felicidades, qué buena onda' y de repente empiezan todas a salirse, le digo '¿qué onda flaca cuéntame?' y se me echa a llorar. Me dice 'no estuvo nada bonito, me quedé sola', le dije 'tú eres un mujerón y tú vas a salir de esto no sola, porque ahí está el clan, y aquí estoy yo para lo que necesites y si yo te puedo ayudar, yo te ayudo. Es más cuándo sales del hospital (mañana), aquí estoy yo por ti'", comentó Luis Gatica.

Fui y al día siguiente José Eduardo salió en mis brazos del hospital y Vicky me necesitaba, una amiga a la que amo entrañablemente, con la que he pasado cosas.

Luis Gatica contó que él y Victoria Ruffo comenzaron a ser amigos en 1983 y posteriormente tuvieron un corto romance de cuatro meses.

"Pero yo no me la podía creer, era difícil (ser su novio), porque la de la fama era ella, porque venían a pedirle la foto y venían uno que otro galán, por así decirles. Yo me prendía y ella sabía que yo me prendía entonces más le daba, pero hoy por hoy te puedo decir que del medio artístico ella es mi gran amiga".

