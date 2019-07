Ex pareja de Amy Winehouse pide un millón de euros a la familia de la cantante

Blake Fielder-Civil, ex esposo de la fallecida cantante Amy Winehouse, pide que se le ortogue un millón de pesos de la fortuna de su amada ex mujer y la familia se siente devastada.

Según los informes, el ex esposo de Amy fue quién la adentró al mundo de las drogas, pues él es una persona adicta a ellas y ahora pide que se le pague una alta suma de dinero y un subsidio.

La fortuna de la fallecida cantante británica Amy Winehouse quedó a cargo de sus padres, Janis de 63 y Mitch de 68, toda la fortuna de Amy es de un estimado de 2,94 millones de euros.

Amy Winehouse falleció a sus 27 años por una intoxicación de alcohol en julio del 2011, la cantante no dejó un testamento escrito pero su fortuna se fue directo para su familia.

Ahora la familia de la cantante enfrenta una lucha judicial contra el ex esposo de Amy, Blake Fielder-Civil.

Una fuente cercana a la familia de la cantante comentó para 'The Sun on Sunday' éste domingo sobre la relación de estos dos.

"Esta es una persona que gastó una gran cantidad de dinero de Amy durante su tiempo juntos"

"Él también pasó gran parte de su patrimonio en prisión, trayendo sólo dolor a todos. Darle otro centavo sería demasiado"

Amy Winehouse y Blake Fielder-Civil estuvieron casados por dos años y se divorciaron en julio del 2009, la cantante le dió a su ex esposo un pago de 250,000 euros y ahora sus abogados expresan que podría tener derecho a más que eso.

Si dicho pago no fue calificado como un acuerdo final, los abogados dicen que el ex esposo podría tener derecho a más dinero, especialmente si no tiene un lugar donde vivir y necesita comprar una casa, pues éste vive en un apartamento de una cama en una finca de Leeds.