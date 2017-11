Ex pareja de Karla Panini revela si espera o no bebé

Karla Panini, esposa de Américo Garza, y una de las integrantes del grupo "Las Lavanderas", estaría esperando bebé de Garza, eso es lo que se dijo hace unos cuantos días.

En entrevista con "De primera mano", Óscar Burgos, quien fuera esposo de Panini, revela la verdad al respecto.

Y es que incluso circularon supuestos ultrasonidos de la “comare güera”.

El comediante dejó muy claro que la relación entre ellos sigue siendo muy buena y que lo que dicen de ella es mentira.

Óscar Burgos "tacha" de mentirosa a Karla Luna.

El exesposo de Karla Panini opina que muchas de las cosas que dijo la comediante fallecida, eran falsas.

Óscar Burgos, actor y productor de televisión, habló fuerte para las cámaras del programa de televisión "De primera mano", y por primera vez se refirió a "las verdades" que en su momento dijo la fallecida Karla Luna, respecto a la relación sentimental entre Panini y Américo Garza, su ex.

Mucho se habló respecto a que pudieron ofrecerle dinero a Karla Luna, para que contara cosas de su relación sentimental con Américo, y Burgos señala:

"Muchas coas que dijo ella (Karla Luna) no eran verdad. ¡Yo no estoy diciendo más que la verdad! Y no lo digo cuando a mi amiga (Luna) la quiero y respeto, porque era una hija artística para mi. El amor que le tengo es intocable, pero la realidad no es la que ella contó...".