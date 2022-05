Ex participante de Enamorándonos sufre tremenda golpiza por su ex novio y le tumba los dientes

No cabe duda que Enamorándonos siempre fue un programa polémico, no solo por la búsqueda del amor, sino por los escándalos que protagonizan sus ex participantes, pues ahora le tocó a Pamela Carbajal ex amorosa estar en el ojo del huracán, esto después de haber recibido una golpiza por parte de su ex novio.

Pamela Carbajal apareció en redes sociales denunciando la agresión por parte de Michel Martínez su ex pareja, quien le tumbó parte de sus dientes y aparece con el rostro totalmente manchado de sangre alarmando a sus fans, quienes de inmediato se pusieron de su lado para hacer viral el ataque y den con el agresor.

"Chicas si algún día les pegan NUNCA crean que es su culpa x mas que otras mujeres se los digan, NUNCA vas a ser culpable, si alguien mas te pega ni mucho menos se justifica, ojala y esta chava lo entendió, pero pues ella tiene ese patrón ya de varias parejas y no va a terapia", fue uno de los mensajes que compartió la chica en su cuenta personal de Twitter.

Fue por medio de un hilo realizado por la misma Pamela Carbajal, quien es una estrella en Only Fans haciendo la denuncia por medio de las redes donde Michel Martínez entró a la fuerza al hogar de la joven para darle tremenda golpiza, aunque no se ha revelado la razón exacta del porqué empezó todo, la joven confesó que ya está tomando cartas en el asunto por medio de las autoridades.

"Yo no le veo lo gracioso eh pinches machistas poco hombres infelices pegarles a la mujeres cuando están borrachos mariguanos la verdad si no la saben controlar no la consuman por qué miren hasta donde llegar la pinche mariguana, la droga", No manches si estás bien buena, a ninguna mujer de le debe de pegar ni alzar la voz, menos a una mujer como tú con ese cuerpo tan hermoso", escriben las redes.

Cabe mencionar que después de acabar Enamorándonos, varios participantes saltaron a la fama y se dedicaron a otros proyectos donde a muchos les ha ido muy bien, mientras que otros quedaron en el olvido.