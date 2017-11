Ex participante del Gran Hermano se lanza de quinto piso

La Ex Gran Hermano, Rocío Gancedo se suicidó. La modelo de 29 años se arrojó del quinto piso de su departamento en el barrio de Las Cañitas, en el mediodía del miércoles, falleció al instante debido al imacto con una moto.

El parte policial de la Comisaría 31 de la Policía de la Ciudad, confirmó la identidad de la modelo, y el suicidio. "Se arrojó a la vía publica desde el balcón cayendo a la vereda, pegando parte del cuerpo en una moto que se hallaba estacionada sin ocupantes. En consulta con fiscalía dispuso consigna en el inmueble y que concurra al lugar el gabinete de criminalística. Se trata de Rocío Gancedo".

Se sabe que la Rocío Gancedo, se internó de manera voluntaria en una clínica psiquiátrica debido a una fuerte depresión, a raíz de la muerte de su papá. Tras un mes en el hospital, fue dada de alta y siguió con un tratamiento ambulatorio.

La actriz, confesó meses atrás que había sido abusada sexualmente cuando era pequeña.

A días de haber recibido el alta, la modelo contó en Intrusos que había sido abusada cuando era chica: "Mi mamá me mandaba a jugar a la casa de una amiga de ella, que tenía una hija que tenía 15 años. Esa chica ya tenía novio, todo, ya estaba desarrollada, pero era menor como yo. Esta chica se aprovechaba de mí. Me hacía… No lo voy a contar", dijo entre lágrimas en abril de este año.

En el último tiempo, la actriz se había volcado profundamente a la religión y hasta había incursionado en política, como lo informa Diario Show.

Gancedo se hizo conocida en los medios por participar de la edición 2011 de Gran Hermano. Tras catorce días de encierro, la modelo fue la primera eliminada de la casa y luego reingresó gracias a un repechaje. A los nueve días se fue de la casa por decisión propia.

La portera del edificio donde vivía aseguró que Gancedo estaba muy deprimida. En marzo, la mediática se había internada por voluntad propia en una clínica psiquiátrica por su depresión. "Es una batalla que voy a ganar", había asegurado en su momento.