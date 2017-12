Exactriz porno y su vida, tras dar a luz a ocho bebés

Nadya Suleman es una actriz del cine porno que tuvo la fortuna de tener en 2009 octillizos, gracias a una inseminación artificial; y hoy, con 14 hijos, hace una vida normal alejada del trabajo.

Según reporte de distintos portales de noticias, hace 8 años, Suleman se encontraba al ojo del huracán, tras ser inseminada por un doctor para tener hijos.

El especialista confesó que le implantó seis embriones pese a que la ex actriz sólo quería tener dos hijos más, ya que tenía seis anteriores por el mismo método y era madre solera.

Nadya con sus recién nacidos, en 2009. Foto: Twitter

Pese a todos los señalamientos y vivir de programas benéficos por parte del gobierno de Estados Unidos (EE.UU) Nadya, procreó y dio a luz a ocho pequeños bebés, ya que uno de los seis embriones implantados, se dividió y creó dos "bendiciones" más, informó La NetaNoticas.

Had to share the first day of third grade! Caleb and Calyssa didn't want me to "embarrass" them by taking a pic lol...#TheyWereAllSoExcited #FirstDayOfSchool #GladSummerIsFinallyOver Una publicación compartida por Solomon Family (@nataliesuleman) el 22 de Ago de 2017 a la(s) 7:16 PDT



Hoy,la mujer revela en redes sociales su vida totalmente "normal", al lado de sus grandes y hermosos 14 hijos, así su rutina deportiva, que le ayudó a recuperar la figura tan envidiable que tenía tras su enorme "pancita" de embarazada.

Wishing all you loving, nurturing, tirelessly, hard working moms out there a Happy Mother's Day, from all of us...#HardestJobOnEarth #ButMostRewarding #HappyMothersDay #Blessed ❤️ Una publicación compartida por Solomon Family (@nataliesuleman) el 14 de May de 2017 a la(s) 11:10 PDT

TE PUEDE INTERESAR:

Niurka se saca "las bubis" ante un periodista en plena entrevista.

¡Niurka Marcos la vuelve a hacer! La actriz y vedette cubana está acostumbrada a "hacer de la suyas" delante y detrás de cámaras, para dar de qué hablar, y esta vez no fue la excepción.

Y de esta manera ❣️concluyeron las ❤️celebraciones de mis 50 años....... Definitivamente nací bella, sigo bella y en 50 años más moriré muy bella .......❣️❤️ Una publicación compartida por Niurka Marcos (@realniurka) el 26 de Nov de 2017 a la(s) 8:39 PST

Le es fiel a su estilo y ahora resulta que sorprendió a un entrevistador, de nombre Víctor Carvajal, quitándose la blusa para mostrarse tal y como Dios la trajo al mundo.

En distintos portales de noticias se reporta que esta reacción fue causada por las preguntas del reportero, el cual le cuestionaba sobre sus cirugías estéticas, y la cubana fue demasiado explicita y le enseño sus ‘bubis’ al natural.

En redes sociales han comenzado a criticar a Carvajal por haber puesto cara de asco y es que muchos hombres hubieran deseado estar en su lugar, aunque por otro lado, muchos creen que los pezones de la vedette son parecidos a la tapa de Nescafé razón por la cual el presentador puso esa cara.

TE PUEDE INTERESAR:

Hoffman enfurece por preguntas sobre abuso sexual.

Nueva York. (AP) - Una conferencia por el 20mo aniversario de la película "Wag the Dog" ("Escándalo en la Casa Blanca") se tornó colérica el lunes cuando el moderador John Oliver confrontó a Dustin Hoffman sobre denuncias de acoso sexual.

As the years go by dustin will never get old Una publicación compartida por Dustin Hoffman (@dustinhoffman_) el 18 de Ene de 2016 a la(s) 4:11 PST

Hoffman, aparentemente sorprendido, se puso a la defensiva al ser interrogado por el anfitrión del programa "Last Week Tonight" de HBO.

El actor explicó que la acusación era de hace 40 años.



"No me encanta esa respuesta tampoco", le dijo Oliver.

"¿Qué respuesta quieres?", contraatacó Hoffman.

El actor sostuvo que no hizo nada malo.

La actriz Anna Graham Hunter ha dicho que Hoffman la manoseó y le hizo comentarios inapropiados cuando ella era una pasante de 17 años en el plató de la película para TV de 1985 "Death of a Salesman" ("Muerte de un viajante").

Hoffman había dicho previamente en un comunicado que el incidente "no es un reflejo de quien soy", lo que Oliver aprovechó y llamó una "mala excusa".

"Es un reflejo de quien eras", agregó. Y Hoffman se quejó: "Me has expuesto aquí".

La discusión ocurrió durante la conferencia en el 92nd Street Y de Manhattan. En el escenario, además de Oliver y Hoffman, estaban Robert De Niro, la productora Jane Rosenthal y el director Barry Levinson.



"No me produce ningún placer tener esta conversación", dijo Oliver. Y refiriéndose a Hoffman, agregó: "Pero tú y yo no somos las víctimas acá".

Foto: El Universal

La discusión fue reportada por el Washington Post, que también colgó un video del intercambio de palabras.

El actor Terry Crews, quien ha sido abierto sobre su experiencia como víctima de acoso sexual y presentó una demanda contra su supuesto abusador el martes, tuiteó su apoyo a Oliver.



"Para que las cosas realmente cambien, los hombres deben responsabilizar a otros hombres", escribió Crews. "Gracias @iamjohnoliver, por ser un ejemplo de cómo se ver la verdadera hombría".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

El actor "Huicho Domínguez" no tiene para un teléfono.

Por:El Universal

Hace un par de años, el actor Carlos Bonavides prefirió la telefonía celular y por eso canceló su línea de casa. Pero hace poco perdió su teléfono móvil, por lo que ahora ya no tiene cómo contactar a la gente.

Carlos Bonavides. Foto: Twitter

Supimos que cuando alguien le pide su número para contactarlo, el actor explica hace ya varios días que no encuentra el aparato por lo que lo da por perdido. Ahora espera, dice, a tener dinero para comprarse otro celular. Por lo pronto sólo cuenta con correo electrónico para contactarse con el mundo.

En cuestión de trabajo recordemos que a principio de año "Huicho Domínguez", denunció que junto con otros compañeros actores, recibieron un trato nada grato de parte de agentes de inmigración, cuando pretendían acudir a un evento en Estados Unidos.

Señaló que por varios años ha ido a Estados Unidos y por cuatro ocasiones ha tenido visa de trabajo, por lo que recibió una invitación, junto con otros comediantes, para acudir a un evento, aunque era para una fuente de trabajo, no iban a cobrar.

"Íbamos a un cumpleaños de un amigo, que tiene un restaurante que se llama El Cabrito, nosotros quisimos explicar, pero alguien hizo una publicidad como si nosotros fuéramos a un evento público; tratamos de explicar por todos los medios, pero en inmigración se negaron a hablar con las personas".

#tbt @soyjandres con su padrino @alexruizoficial y #HuichoDominguez en el #carnavalcarolina2015 Estrenando su canción #tevoyaamar #southstarecords #MediaConceptsPR Una publicación compartida por Alberto Gomez (@mediaconceptspr) el 25 de Ago de 2016 a la(s) 11:14 PDT

Dijo que no habían pasado a territorio estadounidense, por lo cual no había algún delito, como les señalaron, "nosotros explicamos, teníamos los teléfonos, las personas que nos estaban esperando allá, estaban plenamente con los papeles justificando que no íbamos a cobrar, sino que íbamos como invitados a participar como amigos".

Carlos Bonavides, agregó que la señora de inmigración le dijo que no podía jugar con su inteligencia, a lo que le señaló que no está tratando de jugar con nada, ya que en esta ocasión no iba a ir a trabajar.

Denunció que les cancelaron las visas, aunque no habían pasado hacia Estados Unidos, y pese a que les comentó que tenía la oportunidad de regresar y arreglar su situación migratoria para conseguir una visa de trabajo, pero no hubo forma de hacerlos entender.

"A mí me dijeron, quiere consultar con el Cónsul, pero si era cosa de que viniera el cónsul, era quedarme detenido tres o cuatro días ahí, y dije no".

Carlos Bonavides, resaltó:

“Nos están llamando a todos criminales, y no creo que por pasar a dar un show cómico gratuito, sea un criminal, te tratan como a criminal, como a muchas personas que las han extraditado, que simplemente están trabajando".

Y regresamos a 100 mexicanos dijieron muchas gracias por la invitación Una publicación compartida por Carlos Bonavides Oficial (@carlosbonavidesoficial) el 23 de Jul de 2017 a la(s) 10:11 PDT

LOS PROBLEMAS EN LA VIDA DE CARLOS BONAVIDES.

El actor Carlos Bonavides lanzará un libro en el que hablará sobre sus problemas de alcoholismo y las adicciones en general, tomando como base sus experiencias personales.

Nuevamente nos junta el destino #programa #lauraleon #pareja #elpremiomayor Una publicación compartida por Carlos Bonavides Oficial (@carlosbonavidesoficial) el 12 de May de 2017 a la(s) 12:23 PDT

Bonavides tiene en mente la meta de crear conciencia entre la juventud mexicana, se informó en el programa de radio "Shanik en Fórmula".

De acuerdo con la emisión, el libro se llamará "Póngale alcohol en el ombligo", y en breve saldrá a la venta como parte de las novedades que la Editorial Porrúa lanzará el 2017.